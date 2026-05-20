Ceea ce părea începutul unei vieți fără griji s-a transformat rapid într-o lecție dură despre bani, prietenii false și decizii impulsive.

Femeia spune că a avut o copilărie extrem de grea. Părinții ei erau divorțați, iar tatăl, muzician, ducea o viață dezordonată.

„Banii sunt lucrarea diavolului! Nu poți face nimic fără ei, dar nu pot cumpăra cele mai importante lucruri — viața și sănătatea. Toată viața nu am avut nimic. Mama și tata erau divorțați, iar eu locuiam cu tatăl meu. Poate că nu era sărăcie în casă, dar tata era muzician și ducea o viață boemă: baruri, muzică, jocuri de noroc, femei. Așa că banii dispăreau repede.”

După moartea tatălui, viața ei s-a prăbușit complet.

„Tatăl meu a murit când aveam 9 ani și atunci a început iadul. Mama s-a întors, dar apoi s-a îmbolnăvit și ea. A murit de cancer și am rămas singură. Eram un copil fără niciun venit...”, a mai mărturisit ea.

A crescut într-un bar și a muncit de la 12 ani

Vesna povestește că și-a petrecut adolescența muncind într-un bar pentru a supraviețui și pentru a-și ajuta mama bolnavă.

„Fiecare bănuț conta, așa că la 12-13 ani munceam pentru că trebuia să câștig bani ca să mă întrețin pe mine și pe mama mea...”, a povestit femeia.

După moartea mamei, o familie din Germania a primit-o în casa lor. Ani mai târziu, în aceeași casă avea să facă descoperirea care îi va schimba viața.

Totul s-a întâmplat într-un moment banal, când a decis să schimbe cearșafurile de pe pat.

„Am ridicat salteaua și am văzut ceva învelit în hârtie. Am crezut că am halucinații, dar erau bani adevărați! Bancnote de 100 și 200 de euro. Eram cu adevărat bogată!”, a mărturisit ea.

Femeia spune că a găsit nu mai puțin de 700.000 de euro ascunși sub saltea: „Poate că nu mi i-au lăsat intenționat, dar poate că a fost menit să fie așa, ca într-o zi să îi găsesc...”

A cheltuit toată averea în mai puțin de un an

În loc să investească banii, Vesna spune că s-a lăsat purtată de valul distracțiilor și al anturajului: „Când am văzut atâția bani, m-am gândit să cumpăr imobiliare, dar apoi: de ce? Nu am copii, nu am familie...”

Femeia recunoaște că a început să cheltuie fără măsură și să ofere bani tuturor celor din jur. În doar un an, toți banii dispăruseră.

Vesna spune că averea i-a adus și mulți „prieteni”, care au dispărut imediat după ce a rămas fără bani. Acum, spune că a rămas cu foarte puțini oameni aproape.

Astăzi, spune că regretă modul în care și-a gestionat averea și că experiența a schimbat-o complet. După ce a rămas fără bani, femeia s-a întors la muncă.