Balkanik Festival – Home of World Music dezvăluie programul și aduce muzica, dansul și arta în Grădina și pe Strada Uranus

PARTENERIAT. Între 5 și 7 septembrie 2025, Balkanik Festival transformă Grădina și Strada Uranus într-o scenă vie, cu concerte, târg, dans și activități pentru toate vârstele, celebrând bucuria ca formă de rezistență.

„Joy is an act of resistance / Bucuria e o formă de rezistență”, scria poeta americană Toi Derricotte. La Balkanik Festival, această bucurie nu este decor, ci un gest de împotrivire, o formă de a rămâne împreună, de a dansa, de a transforma orașul într-o scenă vie. Între 5 și 7 septembrie 2025, cea de-a XII-a ediție a festivalului, fueled by OSCAR Downstream, revine la Grădina Uranus – loc emblematic al Bucureștiului care își deschide porțile doar o dată pe an, pentru acest eveniment. Aici, pe scena mare, vor avea loc concerte cu artiști din întreaga lume, accesul realizându-se pe baza abonamentului sau a biletului. În paralel, Strada Uranus va fi închisă pentru trafic și transformată într-un spațiu deschis oamenilor și bucuriei, cu un târg de artizanat cu intrare liberă, o scenă de DJ, ateliere și activități pentru cei mici și cei mari, zone de relaxare și dans.

Balkanik Festival aduce pe scenă artiști care, prin tradiții reinventate, împletiri sonore și povești, celebrează acea formă de bucurie care nu ignoră realitatea, ci o înfruntă cu frumusețe, energie, solidaritate și un profund simț al comunității.

Programul pe zile – Scena mare, Grădina Uranus

Vineri, 5 septembrie

18:00 – Karpov not Kasparov (România) – synth-pop retro-futurist, ironic și dansant, cu mutări de șah sonore.

19:30 – MiASiN (Armenia – Franța) – jazz, rock și instrumente tradiționale într-un proiect colectiv al diasporei armene.

21:30 – Lupii lui Calancea (Republica Moldova) – folclor electrizat cu rock, funk și chiuituri, o revoltă artistică modernă.

Sâmbătă, 6 septembrie

17:30 – Kottarashky & The Rain Dogs (Bulgaria) – colaje sonore din înregistrări de teren, blues și electronica cinematică.

19:30 – Ivo Papasov & His Wedding Band (Bulgaria) – clarinetul legendar care a reinventat muzica de nuntă prin fuziuni amețitoare.

21:30 – Omar Souleyman (Siria) – legenda dabke-ului electronic, cu peste 500 de albume și colaborări cu Björk și Four Tet, aduce pe scenă un rave oriental hipnotic.

Duminică, 7 septembrie

17:30 – Kanizsa Csillagai (Ungaria) – puterea brută a tradiției rome, transmisă și trăită cu emoție directă.

19:30 – Balkan Taksim (România) – trip-hop balcanic și incantații orientale din viniluri vechi și mituri reînviate.

21:30 – Mahala Rai Banda ft. Jony Iliev (România – Bulgaria) – brass românesc, voce balcanică inconfundabilă și groove romani într-o reuniune spectaculoasă.

Abonamentele pentru Balkanik Festival sunt disponibile acum la prețul de 280 lei, în rețelele Livetickets, Iabilet, și Eventim. Biletele pe zile pot fi achiziționate la prețul de 140 lei. La intrarea în festival, biletele vor costa 168 lei. Copiii cu vârsta de până la 9 ani se bucură de intrare liberă la festival, însoțiți de adulți.

Pe lângă concertele live, festivalul propune și în acest an DJ seturi, demonstrații meșteșugărești, dezbateri, jam sessions, ateliere pentru copii și adulți, bucătării internaționale și tot ce face din Balkanik Festival un eveniment unic în Europa de Est. Turnul de apă din Grădina Uranus va fi însuflețit și pus în valoare la această ediție de video mapping, cu animații realizate de artistul Adistu, cu sprijinul Epson, lider mondial în domeniul videoproiectoarelor.

Pe durata celor trei zile, Strada Uranus va fi închisă traficului deschisă oamenilor, transformată într-un spațiu pietonal plin de culoare și viață, cu intrare liberă pentru toți cei care vor să simtă energia Balkanik Festival. Aici se va desfășura un amplu târg de artizanat cu obiecte lucrate manual – de la ceramică, bijuterii și textile tradiționale până la piese de design contemporan inspirate din motive vechi.

O scenă de DJ va pulsa ritmuri diverse, de la funk și afrobeat până la remixuri balcanice, transformând strada într-un dancefloor în aer liber. Pentru cei mici și cei mari, vor exista ateliere interactive – de la pictură pe ceramică, țesut și gravură, la inițieri în instrumente muzicale tradiționale sau dansuri din diferite culturi.

Dezbaterile din acest an, organizate împreună cu BRD Groupe Société Générale, vor explora tema „Bucuria ca formă de rezistență culturală și comunitară”, cu invitați din domeniile artelor, filosofiei, antropologiei și activismului. O întrebare persistă: ce înseamnă bucuria într-o lume în care totul pare să se fractureze? Răspunsul îl putem afla împreună, între 5 și 7 septembrie.

Balkanik Festival – Home of World Music #12 este organizat de Asociația Culturală Metropolis, fueled by OSCAR Downstream; proiect co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional;*; sponsorizat de BRD Groupe Société Générale, cu sprijinul Uniunii Armenilor din România, al Centrului Cultural Armean din București, al Queen’s Nata de Coco & Queen’s Aloe Vera, European Food Safety Authority, Pop Cola, Vitamin Aqua. Partener tehnic: Epson România.

Parteneri media: Radio Guerrilla, Pro TV, Cărturești, AGERPRES, Aici a stat, Scena9, Bookhub, Happ, Infomusic, CriticEyez, Nine O’Clock, Observator Cultural, CVLTARTES, Clivaj,, Romania Journal, Utopia Balcanică, Zile și Nopți, subversiv, Like5.ro, Munteanu Recomandă.

* „Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.”

