Cele două formaţii s-au tatonat în prima repriză, marile ocazii lipsind până spre final. Portarul lui Inter, Josep Martinez, a prins şutul lui Alisson, în minutul 22, iar elevii lui Chivu au răspuns cu şutul peste poartă expediat de Bisseck, în minutul 36. Dimarco a trimis în transversală în al patrulea minut de prelungire şi a fost 0-0 la pauză, scrie News.ro.

Oaspeţii au fost mai incisivi după reluare şi Politano a deschis scorul în minutul 50, pentru ca după trei minute soarta meciului să pară jucată la golul lui Rasmus Hojlund care ducea la doi avantajul napoletanilor.

Reacţia lui Inter a fost însă rapidă. Lautaro Martinez a redus din diferenţă în minutul 56, iar Marcus Thuram a egalat în minutul 82, cu o lovitură de cap.

Finalul s-a jucat pe contre, Anguissa a trecut pe lângă gol în minutul 88, dar Lautaro Martinez a desăvârşit remontada interistă înscriind golul victoriei în minutul 90.

Inter Milano – Napoli 3-2 şi echipa lui Chivu este prima în clasament, cu nouă puncte, din trei meciuri.