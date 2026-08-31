După pauză, Inter a trebuit să facă față unei perioade de presiune, dar a rezistat până la fluierul final și a obținut trei puncte foarte importante, scrie Inter.

Iată analiza lui Cristian Chivu după meciul disputat pe Unipol Domus:

„Acestea sunt genul de meciuri în care, dacă nu le tranșezi decisiv, poți ajunge să ai probleme. Astăzi, a trebuit să-l adaptez pe Pavard pentru a juca pe postul de fundaș lateral și să-l mut pe Bisseck în centru, date fiind circumstanțele. Trebuie să te adaptezi echipei și situației.

Mi-ar fi plăcut să văd puțin mai mult caracter din partea noastră spre final, să dominăm meciul așa cum am făcut-o în prima repriză, dar treceam printr-o perioadă dificilă și a trebuit să reacționez în consecință.

Este încă devreme pentru noile achiziții. Jones și Stones au multă experiență, dar au nevoie de timp pentru a se adapta. Sunt obișnuiți să joace în medii cu presiune ridicată, dar trebuie să revină la ritmul necesar. Au atitudinea potrivită; sunt doi jucători exemplari, cu multă determinare și entuziasm, și suntem încântați să-i avem.

Am pierdut cinci jucători și a trebuit să-i înlocuim. Diouf dă semne promițătoare de progres într-un rol în bandă, iar noi am optat pentru un profil mai defensiv, care poate juca pe ambele părți. Ne gândeam de ceva timp la Curtis pentru mijlocul terenului, datorită caracterului și calității sale.

Avem un mijloc al terenului plin de jucători de top, iar treaba mea este să-i țin pe toți fericiți. Aceasta este cea mai dificilă parte a meseriei de antrenor. Misiunea este să văd fiecare jucător cu zâmbetul pe buze în fiecare săptămână. Nu este ușor.

Real Madrid? Eu mă gândeam la Napoli, pentru că acesta este primul adversar pe care îl întâlnim. Nici astăzi nu a fost ușor. Cagliari are multă determinare, iar multe echipe au avut probleme aici sezonul trecut.

Când vom merge la Madrid, vom da tot ce avem mai bun. Vrem să fim competitivi și știm, mai mult sau mai puțin, de câte puncte avem nevoie pentru a evita play-off-ul.”