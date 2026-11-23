Întrebat într-o conferință de presă dacă în 2027 se poate vorbi despre o posibilă reducere a taxării muncii, cel puțin pentru salariul minim sau pentru salariile mici, Grindeanu a evitat să dea un răspuns clar.

„Săptămâna aceasta mă aștept să existe o prezentare din partea ministrului Finanțelor a raportului la zi cerut, după care să discutăm, evident, despre rectificare și, evident, să începem să discutăm despre buget. Ca urmare a acelor discuții, sigur, ținând cont și de ceea ce spun sindicatele, și de ceea ce spun patronatele, în mod sigur, vom veni cu un buget, cu un proiect de buget anul acesta”, a declarat Sorin Grindeanu.

Surse: Legea bugetului de stat pe 2027 ar putea fi adoptată în 20 decembrie

De asemenea, întrebat când va fi gata a doua rectificare bugetară, președintele PSD a spus că aceasta ar trebui prezentată cel târziu săptămâna viitoare, dar a precizat că mai întâi trebuie văzut raportul Ministerului Finanțelor, valabil pentru situația existentă la data de 31 octombrie:

„Ar trebui să fie cel târziu săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, trebuie să fie prezentată. Cred că nu greșesc, conform legii. Dar aici, prima oară trebuie să vedem totuși acel raport la zi, la 31 octombrie. După ce vedem acel raport, evident, vom discuta despre rectificare”, a spus Grindeanu.

Potrivit unor surse politice, PSD estimează că Legea bugetului de stat ar putea fi adoptată în Parlament în jurul datei de 20 decembrie.

Ce spune PSD despre o eventuală scădere a TVA-ului

În ceea ce privește o eventuală scădere a TVA-ului, Grindeanu nu s-a arătat foarte convins că o astfel de măsură va fi aplicată în viitorul apropiat, dar nici nu a exclus această ipoteză.

Jurnalist: Pentru că vorbim despre această analiză pe taxele pe salariu, mai ales pe salariul minim sau salariile mici, în momentul în care ați intrat la guvernare - sau înainte să intrați la guvernare, când erați în perioada între Ilie Bolojan și noul Executiv - ați criticat foarte tare creșterea de TVA. Acum mergeți pe această măsură care înseamnă reducerea taxării pe muncă, care înseamnă mai puțini bani la bugetul statului. Întrebarea este: de ce nu ați mers pe acea măsură pe care ați criticat-o să o eliminați, adică să scădeți TVA-ul, și ați mers pe o altă măsură care este considerată, pe de o parte, populistă?

Sorin Grindeanu: „Noi n-am mers pe nimic. Deocamdată facem discuții, și asta am spus mai devreme. Deocamdată așteptăm raportul, să vedem unde ne aflăm sau unde eram la 31 octombrie. Deocamdată discutăm de rectificare și o să discutăm despre măsuri odată cu începutul discuțiilor pe noul buget. Cum vom face aceste lucruri? Care vor fi acele măsuri? O să vedem în săptămânile viitoare”.

La insistențele presei, care a vrut să afle dacă PSD va cere analize pentru o eventuală scădere a TVA, Grindeanu a admis că va face acest lucru, dar a subliniat faptul că nu poate spune acum ce soluții vor fi alese:

„O să îi cer și acest lucru, evident. Dar nu știu pe ce soluții o să mergem acum, pentru că nu am văzut încă raportul de la Ministerul Finanțelor”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Recent, ministrul Alexandru Nazare a explicat că bugetul pe 2027 este în etapa finală de pregătire, iar indexarea pensiilor și salariilor trebuie discutată în Guvern și să țină cont de realitățile fiscale. De asemenea, el a evitat să ofere un răspuns clar în privința unei eventuale majorări a pensiilor și salariilor de la 1 ianuarie 2027.