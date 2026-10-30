Pierderile estimate sunt de 6,3 miliarde de dolari, dar compania a anunțat ulterior că ar fi recuperat câteva miliarde. Suspecții sunt hackeri nord-coreeni, iar analiștii subliniază că războiul cibernetic este o unealtă în arsenalul Coreii de Nord.

Gage Goulding, CNN: „Cel mai mare jaf de criptomonede din lume, tocmai s-a petrecut. Binance este cea mai mare platformă de tranzacții cu criptomonede și ei au fost atacți de hackeri”.

Este o platformă unde oamenii pot cumpăra sau vinde diverse criptomonede. De asemenea, acționează ca o bancă de criptomonede, unde pot fi păstrate economiile în astfel de monede virtuale.

Joe Tidy, BBC: „Binance afirmă că hackeri care ar fi nord-coreeni au găsit o cale de a compromite laptopul unui dezvoltator și au transferat fondurile în portofele digitale pe care ei le controlează. Vestea bună este că active de trei miliarde de dolari ar fi fost înghețate. Ceea ce înseamnă că acești bani ar fi în siguranță. Dar încă mai rămâne o avere - pradă în mâinile piraților informatici”

Într-un comunicat de presă, compania Binance a anunțat că a început recuperarea activelor afectate ale utilizatorilor și că, în același timp, „continuă să colaboreze cu organele de aplicare a legii, emitenții de active, firmele specializate în analiză blockchain și partenerii din industrie pentru a identifica, bloca și recupera fonduri suplimentare”.

Compania s-a angajat deja public, printr-un anunț anterior, să acopere pierderile din fondurile proprii.

Însă după dezvăluirea atacului, valoarea Bitcoin - cryptomoneda originală - a pierdut 5% din valoare. Ulterior s-a stabilizat, dar tranzacțiile cu Bitcoin au fost înghețate.

Gage Goulding, CNN: „Analiștii și experții în criptomonede indică o grupare de hackeri nord-coreeni. Și n-ar fi prima oară când pirații informatici ai Phenianului sunt acuzați că au furat miliarde în atacuri că acesta. Anul trecut, FBI a acuzat hackerii nord-coreeni că au furat 1,5 miliarde de dolari de la Bybit, altă platformă pentru tranzacții cu criptomonede. Phenianul a negat orice amestec”.