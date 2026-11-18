Gruparea prelua conturi de pe o reţea de socializare şi apoi cerea bani în numele titularilor, relatează News.ro.

Anchetatorii au precizat că, după ce primeau bani, persoanele cercetate cumpărau criptomonede.

Procurorii DIICOT Piteşti au făcute cinci percheziţii domiciliare în judeţul Teleorman, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani.

De asemenea, au fost puse în aplicare peste 20 de mandate de aducere emise pe numele persoanelor cercetate în acest dosar penal.

”Din probatoriul administrat până în prezent a reieşit faptul că, în perioada cuprinsă între lunile septembrie 2024 si ianuarie 2025, s-a constituit şi a acţionat o grupare de criminalitate organizată, formată din aproximativ 30 de membri, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale din inducerea în eroare a unor persoane vătămate cu privire la destinaţia unor sume de bani transmise online”, au transmis, miercuri, procurorii DIICOT.

Ei au menţionat că unii dintre suspecţi, printr-o metodă de tip phishing, au utilizat anunţuri şi mesaje asociate postate pe o reţea de socializare, referitoare la anumite bunuri de vânzare, au creat aparenţa unor oferte legitime şi au determinat peste 100 de victime să acceseze linkuri ce conduceau către o pagină falsă de relogare.

”Astfel, au obţinut credenţialele de logare la conturile de socializare ale persoanelor vătămate, le-au restricţionat accesul şi, în numele acestora, au solicitat diverse sume de bani, care urmau să fie virate de persoanele prejudiciate în conturi bancare deschise pe numele altor membri”, a menţionat sursa citată.

Procurorii au explicat că, după obţinerea sumelor, persoanele cercetate au cumpărat monedă electronică prin intermediul unor platforme de schimb de criptomonede.

Audierile vor avea loc la sediul DIICOT Piteşti.