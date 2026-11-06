Cele mai recente alerte au afectat cel puțin 18 zboruri către sau dinspre Bulgaria, Cehia, Franța, Italia, Ungaria, Cipru, România, Marea Britanie și Portugalia, conform News.ro.

Poliția daneză a investigat o amenințare la adresa aeroportului din Copenhaga, dar aeroportul a declarat că funcționează normal. Avertismentele au urmat unor amenințări separate, marți și joi, care au forțat devierea sau percheziționarea a cel puțin 35 de zboruri, ridicând semne de întrebare cu privire la o acțiune aparent coordonată, menită să provoace haos în rândul călătorilor.

Cele mai recente amenințări au afectat cel puțin nouă zboruri către și dinspre Praga, patru zboruri deasupra Franței, două zboruri în drum spre Sofia și un zbor de la Lisabona la Roma. Ungaria a mobilizat de trei ori avioane de vânătoare pentru a escorta zborurile civile în spațiul său aerian, a declarat ministrul apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, pe Facebook.

Zborurile afectate au avut efecte în lanț, dar au reprezentat un procent infim – doar 0,0674% – din cele 26.709 de zboruri care, potrivit agenției de control al traficului aerian Eurocontrol, erau programate vineri în Europa.

Amenințări cu bombă și la organizațiile media din Irlanda și Marea Britanie

O serie separată de amenințări adresate vineri organizațiilor media din Irlanda a perturbat emisiunile și a determinat evacuarea personalului, precum și percheziții ale poliției în birouri și redacții.

Prim-ministrul irlandez, Micheál Martin, a declarat pentru RTÉ Radio 1, după reluarea emisiunilor programate, că astfel de amenințări trebuie luate în serios și reprezintă o încercare de a semăna frică și anxietate. „Acest lucru arată cât de relativ simplu poate fi să provoci perturbări și să subminezi funcționarea normală a societății”, a subliniat el. Agențiile europene de securitate vor încerca să identifice persoanele responsabile și să le tragă la răspundere, a spus Martin.

Postul britanic de televiziune Sky a declarat vineri că a primit, de asemenea, o amenințare la adresa securității și a raportat problema autorităților competente.

La începutul acestei săptămâni, atacurile cibernetice au vizat sistemele de refrigerare ale supermarketurilor din cel puțin șapte țări europene.

Anchetatorii au afirmat că nu există dovezi potrivit cărora falsele alerte îndreptate împotriva companiilor aeriene și a altor ținte ar fi fost orchestrate de un grup terorist ostil sau de un actor statal, precum Rusia sau Iranul, dar anchetele continuă.

Unele dintre amenințările de joi erau semnate „Luptătorii Statului Masculin”, o referire la o mișcare rusă de extremă dreaptă, ultranaționalistă și misogină, fondată în 2016.

Unii oficiali suspectează că valurile de perturbări sunt legate de sprijinul european acordat Ucrainei în războiul său împotriva invaziei ruse.

Ministrul de externe al Spaniei, José Manuel Albares, a declarat că autoritățile au nevoie de mai mult timp pentru a identifica vinovații, dar că pare să existe un tipar. „Nu poate fi o simplă coincidență faptul că atât de multe incidente cu exact același mod de operare au loc în toată Europa”, a declarat el pentru postul național de televiziune TVE.

„Ipoteza cea mai rezonabilă este că ne confruntăm cu o încercare de agresiune hibridă și cu o formă de război psihologic”, a spus el, adăugând că Europa trebuie să fie pregătită pentru mai multe astfel de provocări.