Autorităţile judiciare colaborează pentru depistarea autorilor şi pentru a stabili legăturile dintre incidente, scrie News.ro.

Reprezentanţii Serviciului admit că eventualele verificări suplimentare pot produce întârzieri, pot perturba traficul, dar precizează că au ca scop siguranţa fiecărui pasager.

SRI verifică fiecare amenințare cu bombă

„În legătură cu alertele cu bombă primite pe Aeroportul Henri Coandă din Bucureşti, SRI, prin Brigada antiteroristă, a efectuat verificările specifice şi până în prezent ameninţările nu s-au confirmat şi nu au fost descoperite dispozitive explozive. Înţelegem îngrijorarea provocată de ameninţările cu bombă care au vizat în ultimele zile mai multe zboruri din toată Europa, inclusiv curse cu destinaţia Bucureşti. Fiecare sesizare este evaluată cu seriozitate. Controalele aeronavelor, debarcarea pasagerilor sau reverificarea bagajelor sunt măsuri de precauţie pentru protejarea pasagerilor, iar activarea acestor proceduri nu înseamnă că a fost confirmată existenţa unei bombe", a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea.

Acesta a precizat că traficul pe Aeroportul Henri Coandă s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă în toate aceste zile.

„Identitatea autorilor şi eventualele legături dintre aceste incidente fac în prezent obiectul investigaţiilor. Revendicările care circulă în spaţiul public nu reprezintă dovezi privind originea ameninţărilor, aşa cum spuneam, investigaţiile sunt în derulare şi sunt coordonate între mai multe state şi autorităţi", a adăugat Marincea.

SRI le cere pasagerilor să respecte indicațiile personalului

SRI face apel la călători să respecte indicaţiile personalului în astfel de situaţii.

„Îi îndemnăm pe pasageri să-şi păstreze calmul, să urmărească informările autorităţilor şi ale companiilor aeriene şi să respecte indicaţiile personalului. Eventualele verificări suplimentare pot produce, într-adevăr, întârzieri, pot perturba traficul, dar au un scop precis, siguranţa fiecărui pasager", a mai declarat Marincea.

Zeci de zboruri au fost vizate, în ultimele zile, de ameninţări cu bombă, inclusiv în România. Până acum niciuna dintre ameninţări nu s-a adeverit.