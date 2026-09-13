Imediat ce Orchestra Operei Naționale București a început reprezentația, s-a lăsat linistea în Parcul Verdi. Veniți doar pentru o plimbare, unii au fost surprinși.

”Nu știam de eveniment, dar am venit aici și aseară și acum și e super frumos. Nu suntem fani, dar cred că e o ocazie bună să descoperim și muzica clasică”.

”Foarte frumos, e prima dată când auzim de acest festival. Am fost foarte impresionați, păcat că a început ploaia, dar ne simțim bine și a fost o experiență super, chiar muzică foarte bună. Mai stăm, rămânem până la capăt”.

”Foarte drăgut, e o ocazie unică, n-am mai prin până acum în București. Prietenii au trimis pe grup și am zis să ieștim cu toții”.

”Ne bucurăm de diversitatea muzicii și faptul că am văzut personalități deosebite. Ne place să mergem și la Ateneu, și la Operă, dar și la concerte rock”.

Străzile Mozart, Bizet și Verdi au devenit districte culturale

Străzile Mozart, Bizet și Verdi din cartierul Floreasca s-au transformat în timpul festivalului în districte culturale, în spirit austriac, francez și italian, după originea compozitorilor.

Și pentru cei mici au fost numeroase activități, care le-au pus la încercare creativitatea.

”Fetiță: Am făcut un semn de carte și acum fac niște floricele.

Reporter: Ce instrumente folosești?

Fetiță: O pensetă și niște lipici”.

Fetiță: ”Un tablou ca să îl pun acasă, la patul meu. Ăsta e lipiciul și le-am luat cu scobitoarea și le-am lipit aici. N-a fost dificil”.

Daniel Ștefan, organizator atelier de lucru manual: ”Am adus foarte multe petale, foarte multe frunze, lipici. Mulți dintre ei pentru asta vin, să facă un cadou. Dacă 5 copii au aceleși petale în față, vor fi 5 lucruri total diferite, ceea ce este extraodinar”.

La festivalul din cartierul Floreasca au fost peste 40 de momente artistice.