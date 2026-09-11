Apă, lumină și muzică simfonică live. Au fost ingredientele unei seri memorabile, pe malul Oltului.

Mii de lumânări au înconjurat scena amplasată pe apă, unde artiștii au interpretat lucrări ale marilor compozitori români.

Diana Constantinescu, spectatoare: „După o zi grea de muncă e o relaxare, și iubesc muzica. Eram în vibe-ul melodiilor.”

Delia Dumitrescu, spectatoare: „Chiar mi se pare o idee inedită.”

Spectator: „Un vibe pozitiv și relaxare în mijlocul naturii. E frumos.”

Paul Dogaru, spectator: „Ar trebui ca astfel de evenimente, genul acesta de evenimente să devină o tradiție pentru Slatina.”

Accesul a fost gratuit, însă spectatorii au fost nevoiți să respecte dresscode-ul alb.

Mario De Mezzo, primar Slatina: „Am anunțat inițial 500 de locuri, sunt peste 1.200 de oameni în această seară prezenți la acest eveniment.”

Evenimentul a costat primăria Slatina aproximativ 10.000 de euro, bani din bugetul local.