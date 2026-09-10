În urma verificărilor, militarii au confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă. Acestea au fost neutralizate la fața locului, în jurul orei 9.30, conform MApN.

Resturile de dronă fuseseră semnalate în zonă miercuri, 9 septembrie, în jurul orei 20.00. Din cauza lăsării întunericului, autoritățile au decis izolarea zonei, iar intervenția a fost amânată pentru joi dimineață.

Astfel de situaţii au mai fost întâlnite, în ultima perioadă, pe litoralul românesc, fragmente de drone fiind aduse de valuri la mal în diverse zone, într-unul dintre cazuri fiind un fragment cu încărcătură explozibilă, scrie Agerpres.