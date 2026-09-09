Avionul, botezat „Mircea Lucescu” a ajuns pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni și este acum pregătit pentru a intra în serviciul comercial.

Are 189 de locuri și va fi folosit încă de luni pe rute populare - zborurile spre Madrid, Paris sau Amsterdam.

TAROM va recepționa în curând și a doua aeronavă 737 MAX 8 iar alte 2 sunt așteptate în primăvara anului viitor.

În prezent, în flota companiei mai sunt 6 avioane Boeing 737 de generație mai veche și 6 avioane ATR folosite, în special, pentru curse interne.