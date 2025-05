Simion: "Psihoza" declanşată prin deprecierea leului a fost o "mişcare electorală cât se poate de penibilă"

"Din informaţiile pe care le am, au fost anumite companii care au pariat împotriva leului. Când voi avea acces la această informaţie vă voi prezenta-o şi dumneavoastră şi publicului, pentru că a fost o mişcare electorală cât se poate de penibilă. Românii nu mai pot fi influenţaţi de astfel de chestiuni. Dacă mă întrebaţi cine este vinovat de deficitul bugetar uriaş, vă pot spune cert că este peste 9,3%, atunci cu siguranţă o să arăt către cei care au fost la conducere, pentru că este cu siguranţă responsabilitatea dumnealor", a susţinut miercuri Simion, la Palatul Parlamentului, la cel de-al 13-lea Congres al Blocului Naţional Sindical.

El a fost întrebat cine este principalul principalul vinovat pentru psihoza declanşată de lovitura de curs şi dacă va desecretiza rapoarte care să arate eventualii autori, dacă va ajunge preşedinte al României.

Pe cealaltă parte, contracandidatul său la președinția României, Nicuşor Dan, a declarat că nu toate lucrurile care se întâmplă sunt rezultatul unor conspiraţii.

”Nu orice se întâmplă în lume sau în România este rezultatul unei conspiraţii. Am avut acelaşi efect după alegerile din noiembrie. Vreau să vă spun două lucruri faţă de ce s-a întâmplat. În conferinţa mea de ieri de la ora 18 am încercat din poziţia mea de candidat la Preşedinţie să calmez acest fenomen şi să dau asigurări de stabilitate. Pe de altă parte, din nou şi din nou, dacă ne uităm la oameni care promit că vor face trebuie să ne uităm la ce au făcut ei. Eu sunt cel care am luat Primăria Capitalei cu datorie curentă de trei sferturi din veniturile anuale şi am adus-o la un rating cu patru trepte peste ratingul naţional”, a explicat Nicuşor Dan.

Creditele raportate la ROBOR, afectate de creșterea cursului

Marți, pentru prima dată, cursul valutar a depășit pragul psihologic de 5 lei pentru un euro. Deprecierea nu a fost mare, dar semnalul pentru investitori și piețe a fost unul puternic. Miercuri, cursul oficial a ajuns la 5.0991.

Este important de precizat că deprecierea în sine nu este una mare. Problema este că acest prag psihologic de 5 lei/euro nu a fost depășit nici când România a fost în recesiune, în 2020, pe fondul pandemiei de Covid. Pragul a fost, de atâția ani, respectat, aproape indiferent de cursul economiei, iar acum politicienii se atacă și nu își asumă responsabilitatea pentru această situație.

Anunțul oficial al Băncii Naționale a României legat de evoluția cursului valutar a fost precedat de realitățile de pe piața interbancară, acolo unde cursul de schimb a fost de 5,1 lei pentru un euro. Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat marți la 6,47% pe an, de la 6,08% pe an în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: