George Simion: Ce mă frământă acum e ce facem din 19 mai încolo cu voi. Diaspora era bună când vota cu Băsescu şi Iohannis

El a explicat că se referă la o parte din cei care se pretind „educaţi, civilizaţi, europeni”, dar dovedesc „exact contrariul”.

El susține că diaspora era bună când vota cu Traian Băsescu și Klaus Iohannis, dar că acum cetățenii români din străinătate sunt numiți „peiorativ căpșunari și badante, o pleavă a societății de care lor, așa-zilor europeni, le pute”.

„Ce mă frământă acum e ce facem din 19 mai încolo cu voi. Care voi? O parte din cei care vă pretindeți educați, civilizați, europeni, dar dovediți exact contrariul”, a afirmat George Simion pe blogul său, potrivit News.ro.

„Zic o parte dintre voi pentru că, printre pozele făcute cu simpatizanții de la bord, am făcut una și cu un coleg de generație (1987, tot bucureștean, el făcuse Vianu, eu Lazăr) care votează Nicușor Dan dar a știut să îmi strângă mâna și, pe lângă poză, să dialogheze acceptând că reprezentăm două curente ideologice diferite”, a explicat el.

Simion a precizat că diaspora era bună când a votat cu Traian Băsescu și Klaus Iohannis, dar nu mai este bună când votează cu AUR.

„Diaspora era bună când vota cu Băsescu și Iohannis. Când a votat masiv în 2020 AUR, permițându-ne să intrăm în Parlament, și acum când obținem majorități absolute, sunt numiți peiorativ căpșunari și badante, o pleavă a societății de care lor, așa-zilor europeni, le pute. Încearcă să se țină de nas, totuși, și și-au făcut scripturi de PR (nu de marketing) despre cum să vorbească cu cei mai puțin duși la școală: ce să spui chelnerilor, taximetriștilor, coafezelor ca să le schimbi votul. Nu, nu e o glumă proastă, ci chiar un ghid dat către voluntarii USR. Ce nu înțeleg ei este că nu studiile determină inteligența, ci doar îți pot da (sau nu) unele competențe. Atitudinea aceasta de superioritate, nebazată pe realitate, dă doar măsura îngâmfării specifice ultimului locatar de la Cotroceni”, a mai transmis liderul AUR.

Simion: Nicușor Dan nu are șanse la alegerile prezidențiale

Simion a mai afirmat că Nicușor Dan nu are nicio șansă să câștige alegerile prezidențiale.

„Dacă vorbim matematic, cum pretindeți voi că vă place (matematica, nu usturoiul, nici golănelile), nu aveți nicio șansă să câștigați. Am în posesie dovezi clare ale felului în care Iohannis i-a cerut explicit în decembrie lui Nicușor să îi fie succesor. Am dovezi despre fraudarea finanțării electorale, printre care și felul în care cumpărați la kilogram influenceri. Am dovezi despre boții și softurile pe care le folosiți. Nu știu încă dacă să le fac publice acum, pentru că, nu-i așa, sunt motive de anulare a alegerilor. Dacă nu șefii instituțiilor, cel puțin adjuncții lor, vin de partea noastră și ce informații ne furnizează vă încadrează în zona de penali în funcții publice”, a transmis Simion.

El a avertizat că fiecare persoană implicată în frauda electorală va răspunde pentru faptele sale.

„Matematic vreți să câștigați prin fraudă: voturi în plus inventate în anumite puncte cheie: municipiul Buzău, Republica Moldova și altele pe care le vom anunța sau vom crea flagrante. Avertizez fiecare persoană implicată că va răspunde pentru fiecare vot furat, fiecare buletin gata ștampilat băgat în urne sau în saci, pentru fiecare vot multiplu”, a mai spus George Simion.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: