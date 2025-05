George Simion a mers în Maramureș: Sunteți niște oameni frumoși. Avem grădina Maicii Domnului aici

George Simion a fost printre maramureșeni.



George Simion: ” Sunteți niște oameni frumoși, care aveți aici un colț de răi care trebuie protejat. Avem niște datini, niște tradiții, obiceiuri atât de frumoase. Avem grădina Maicii Domnului aici”.

Sâmbătă, alături de membri AUR și POT, Simion a participat la mai multe evenimente în Marea Britanie.



Simion: ”Avem o țară independentă, suverană, pe care trebuie să o menținem. Cei care vor să ne implicăm noi în anul 2025 în războaiele altora și să plătim pentru alte națiuni când copiii noștri mor de foame în țară, o să primească un singur răspuns de la noi. Nu, niciodată. Noi suntem români și vrem pace, nu război”.

Înainte să țină acest discurs în fața oamenilor, a avut loc și un incident.

După discurs, mai mulți români ar fi vrut să facă poze cu George Simion.



Bărbat: ”Pentru că eu am un copil autist și el a folosit cuvântul autist... într-un sens negativ, peiorativ. Eu în calitate de părinte al unui copil autist am venit să îl pun să își ceară scuze. Dar din păcate nu am reușit să vorbesc prea multe cu el. Mi-aș fi dorit să își ceară scuze de la întreaga comunitate de copii și de părinți și de oameni care sunt autiști”.



Reprezentanţii AUR au transmis că: George Simion nu a fugit de la evenimentul de la Londra. Participarea la întâlnire nu a fost planificată, așa cum a anunțat și de la microfon. Acesta avea mai multe întâlniri stabilite pe parcursul zilei. A fost prezent 15 minute la eveniment pentru a da un mesaj de mulțumire românilor din Marea Britanie, după care a trebuit să ajungă la aeroport pentru zborul de întoarcere la București. Sub nicio formă nu a fost speriat, alergat sau nu a vrut să dea dovadă de lipsă de respect pentru românii prezenți.

Tot în Regatul Unit, George Simion a participat la întronizarea primului Arhiepiscop Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

