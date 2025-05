Crin Antonescu și-a recunoscut înfrângerea în alegerile prezidențiale: „Este un rezultat ireversibil”

Crin Antonescu a ieșit public, la scurt timp, după schimbarea din clasamentul oficial și a declarat că rezultatul este „ireversibil”, că ”viața merge mai departe” și că în ciuda rezultatului nu crede că ar fi benefică ruperea coaliției care i-a susținut candidatura.

Crin Antonescu: „Este un rezultat ireversibil, după cum se văd lucrurile. Voturile au vorbit, cetățenii au vorbit. Îmi pare rău. Plec din această încercare, cred, cu fruntea sus, așa mă simt cel puțin. Am prezentat un program, am prezentat niște idei, am prezentat niște soluții. Verdictul românilor a fost altul. Ar fi multe de discutat despre o țară în care ne-am speriat toți că un domn precum Călin Georgescu ia peste 20% și acum ne pomenim cu un domn precum George Simion ia 40% ”.

În ceea ce privește candidatul pe care îl va susține în turul secund, Antonescu a subliniat că este vorba despre o decizie a coaliției care l-a susținut până acum, el nefiind parte din ea.

Candidatul pe care Crin Antonescu îl susține în turul doi

Deși nu a spus în mod direct pe cine susține, Crin Antonescu a dat de înțeles că l-ar susține pe Nicușor Dan, subliniind că dintre el și George Simion este clar ale cărui valori sunt „compatibile”.

Crin Antonescu: „Probabil o să mă întrebați pe cine susțin sau nu susțin în turul 2. Aici sunt două lucruri simple ca bună ziua. Unu: nu știu ce va face coaliția, eu nu am fost parte a coaliției. Deciziile le aparțin în exclusivitate. În ceea ce mă privește pe mine, eu am prezentat un program, niște idei, niște oameni m-au votat. Îi las pe acești oameni să se prezinte la vot în turul 2, să socotească singuri — cred că nu e foarte greu — cu cine anume dintre cei doi candidați rămași în cursă sunt compatibile valorile, principiile pentru care eu am candidat acum. S-ar putea să nu le regăsească pe toate, s-ar putea să nu le regăsească la fel. Dar întodeauna o alegere este grea și îi îndemn să o facă. Îi îndemn să nu stea acasă, sunt alegeri pe care trebuie să le facem și îi îndemn pe toți cei care au votat pentru mine să se prezinte în turul doi”, a spus Crin Antonescu.

