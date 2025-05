Reacțiile pretendenților la turul 2, când au văzut rezultatul alegerilor. „Cred că este ireversibil”

Candidatul coaliției a ratat finala prezidențială la limită, după ce a pierdut pe ultima sută de metri lupta cu Nicușor Dan.

Victor Ponta a sperat și el la prezența în turul 2, în timp ce liderul USR a obținut un scor cu care NU se poate lăuda.

Deși exit-poll-urile îl dădeau pe Crin Antonescu la egalitate sau chiar în fața lui Nicușor Dan, după ce au început să se numere voturile, lucrurile s-au schimbat.

În aplauzele susținătorilor, după miezul nopții, candidatul coaliției de guvernare a ieșit în fața sediului de campanie și și-a recunoscut înfrângerea.

Crin Antonescu: „Avem un rezultat parțial, care cred că este ireversibil, după cum se văd lucrurile. Voturile au vorbit, cetățenii au vorbit. Îmi pare rău, plec din această încercare cred cu fruntea sus, așa mă simt, cel puțin. Am prezentat un program, am prezentat niște idei, am prezentat niște soluții, am prezentat un personaj. Verdictul românilor a fost altul.”

Potrivit rezultatelor parțiale, candidatul independent Victor Ponta a reușit să strângă peste 1 milion de voturi, luând și din voturile lui Antonescu.

Victor Ponta: „Am demonstrat încă o dată, un candidat cu o mică echipă este o poveste de succes și o să vedeți că va continua.”

El a anunțat că zilele următoare va decide pe cine va susține în turul 2.

Războiul cu Nicușor Dan și cearta din partid i-au influențat scorul candidatei USR, Elena Lasconi.

Dacă la alegerile din noiembrie a strâns 19 procente și a intrat în turul 2 anulat, acum n-a reușit să adune nici măcar 5 la sută.

Elena Lasconi: „Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care m-ați votat, care ați pus încrederea în votul dumneavoastră. De asemenea, vreau să-i felicit pe toți cei zece contracandidați. Am inspirat oameni de bună credință din țara asta. Am arătat că sistemul poate avea o fisură și noi am reușit să facem asta.”

În această după-amiază, USR va avea o ședință, care i-ar putea decide soarta Elenei Lasconi.

