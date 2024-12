EXIT-POLL ALEGERI PARLAMENTARE 2024. Primele date de la exit-poll-ul CURS au apărut în spațiul public și anunță o surpriză

Secțiile de vot din România se închid la ora 21:00. Atunci vor fi publicate sondajele exit-poll ale alegerilor parlamentare.

Știrile PRO TV a decis să nu publice informațiile apărute pe surse privind situația votului în timp ce procesul electoral este încă în derulare.

Cine face exit-poll-uri la alegerile parlamentare 2024

Biroul Electoral Central a decis acreditarea a patru case de sondare pentru efectuarea de exit-poll-uri la nivel național privind alegerile parlamentare:

- Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS,

- The Center for International Reserch and Analyses - CIRA,

- Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE,

- ARA Public Opinion SRL.

Totul despre alegerile Parlamentare 2024

Potrivit calendarului alegerilor din 2024, anul 2024 este marcat de patru runde de alegeri în România: alegeri europarlamentare și alegeri locale (9 iunie), prezidențiale (24 noiembrie primul tur, 8 decembrie, turul doi) și parlamentare (pe 1 decembrie).

Ce trebuie să știi despre alegerile din 1 Decembrie este căromânii își aleg reprezentanții în Senat și Camera Deputaților, votând pentru partide politice, alianțe electorale sau candidați independenți. Deși ambele camere fac parte din Parlamentul României și au rolul de a elabora și aproba legi, există câteva deosebiri majore între Senat și Camera Deputaților.

