Rezultate alegeri parlamentare 2024. Analist: Cred că după ziua de azi vom vedea că România este mai sigură decât ne imaginam

Analistul politic Cristian Pîrvulescu este de părere că, după ziua alegerilor parlamentare, am putea constata că ”România este mai sigură decât ne imaginam”.

Invitat la Știrile Pro TV de la ora 19.00, profesorul de științe politice a declarat că, după aceste alegeri, se vor pdoduce schimbări importante pe scena politică parlamentară, iar actualul președinte al României, Klaus Iohannis, are ”partea sa de responsabilitate”.

Cristian Pîrvulescu: ”A vrut să lase o moștenire un sistem stabil și mi-o teamă că de săptămâna viitoare ne vom trezi într-o Românie mult mai puțin stabilă decât cea în care ne aflam. Iar președintele va avea partea sa de responsabilitate.”

Andreea Esca: Și credeți că societatea românească este pregătită pentru o schimbare radicală?

Cristian Pîrvulescu: ”O schimbare, nu. Societatea românească nu e încă pregătită pentru o schimbare, nu-și dorește o schimbare. Să privim totuși cu realism voturile de săptămâna trecută de la prezidențiale, că avem voie să vorbim despre el. Dacă ne raportăm la întreaga populație electorală a României, cei 18 milioane, cei care au votat cu candidați extremiști au fost la 17%, nu-i toată populația. Cei care au votat din cei prezenți, 52% cu acești candidați sunt 37%.”

”Toată lumea a crezut că România este o insulă de liberalism și democrație”

Pe de altă parte, profesorul Cristian Pîrvulescu mai spune că a primit semnale din afara României, că țările din UE sunt îngrijorate cu privire la direcția pe care ar putea să porneasscă țara noastră după ce se vor afla rezultatele la alegerile parlamentare.

Cristian Pîrvulescu: ”Da, sunt foarte îngrijorați. În primul rând, peste tot am vorbit foarte mult cu presa străină, am fost plecat din țară de luni până ieri, am vorbit cu români din străinătate. Toată lumea este îngrijorată de ceea ce s-a întâmplat. Faptul că Tiktok a putut juca un rol atât de important și că va juca și în seara asta și în ziua de astăzi un un rol atât de important este îngrijorător. Toată lumea a crezut că România este o insulă de liberalism și democrație și acum se întreabă ce se întâmplă cu această țară din Uniunea Europeană.”

Andreea Esca: Și de stabilitate.

Cristian Pîrvulescu: ”Da, și de stabilitate, evident, liberalismul acesta ducea și la stabilitate, democrația liberală mai este liberală? Eu cred că după ziua de astăzi vom constata că România este mai sigură decât ne imaginam, dar asta nu înseamnă că nu vor fi în continuare foarte multe întrebări. Se va aștepta turul al 2-lea de scrutin, însă deja alarma a fost dată și foarte mult se întreabă cu cine vor discuta la București și dacă cel cei cu care vor discuta la București vor fi pe aceeași lungime de undă cu Uniunea Europeană sau vor fi mai degrabă pe aceeași lungime de undă cu Kremlinul.”

