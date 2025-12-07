Sociolog, despre alegerile din București 2025 și votul de duminică: „Nu se anunță mari surprize”

Alegeri locale 2025
07-12-2025 | 15:49
alegeri Bucuresti 2025
Inquam Photos / George Calin

Remus Stefureac, directorul INSCOP, una dintre casele de sondare care realizează sondaje la alegerile din București 2025, ține o evidență orară pe pagina sa de Facebook a prezenței la urne și a felului în care evoluează votul față de 2024.

 

autor
Stirileprotv

Bucureștenii s-au mobilizat greu la alegerile locale din 7 decembrie 2025. Dimineața electorală a început cu cifre îngrijorătoare. La ora 8, prezența era mai mică decât pe 9 iunie 2024, tendința menținându-se și la ora 9, când sociologul nota că participarea era semnificativ mai redusă față de anul precedent. Contextul devine și mai relevant când ținem cont că pe 9 iunie 2024, prezența finală a fost de 41%.

Prezență îngrijorător de mică la primele ore

Ora 10 a adus prima cifră concretă alarmantă: au venit doar 59% dintre cei care s-au prezentat la aceeași oră la alegerile locale din 9 iunie 2024. Această situație l-a determinat pe Ștefureac să lanseze un avertisment clar: „dacă ritmul de vot se menține la aproximativ 60% față de scrutinul anterior, prezența finală ar putea coborî sub 30%. Depășirea barierei de 41% din 2024 părea, în acele momente, improbabilă”.

Citește și
alegeri romania
BEC București: Votarea se închide la ora 21:00, fără prelungiri, la alegerile locale parțiale din 7 decembrie

Datele de la ora 11 au confirmat îngrijorările. În primele patru ore de la deschiderea secțiilor din București votaseră 112.883 de bucureșteni, mult mai puțini decât la alegerile locale din 9 iunie 2024, când la aceeași oră erau 170.381 de voturi exprimate - reprezentând doar 66% din votanții de anul trecut.

Prezența a crescut în jurul prânzului

Însă, pe măsură ce ziua avansa, s-a conturat o tendință neașteptată de recuperare. Ștefureac a observat că ponderea prezenței comparativ cu ritmul orar din 2024 crește constant: la ora 10 votaseră 60% din totalul celor care votaseră în 2024 la ora similară, la ora 11 procentul a crescut la 66%, la ora 12 a ajuns la 71%, la ora 13 s-a apropiat de 80%, iar la ora 14 a atins 84% dintre cei care votaseră la aceeași oră în 2024.

La ora 15:00, Stefureac scria „La ora 15, am ajuns la 87% din prezenta la ora similară înregistrată pe 9 iunie 2024. La ora 10 aveam doar 60% din prezența de atunci. Se recuperează ora cu ora.

Așadar, nu se anunță mari surprize. Nici la prezența și nici la vot”. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: vot, prezenta la vot, alegeri București,

Dată publicare: 07-12-2025 15:49

