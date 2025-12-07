Rezultate estimate pentru alegerile din București 2025, până la ora 17. Ștefureac: „Nicio surpriză”

Bucureștenii mai au la dispoziție aproape trei ore să voteze la alegerile locale parțiale și să își aleagă primarul pentru următoarea perioadă. Între timp, în spațiul public apar informații privind posibilii câștigători.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a postat informații privind Alegerile din București 2025. El a vorbit în mai multe postări despre evoluția prezenței la urne pe tot parcursul zilei și, concomitent, a venit cu informații despre rezultatele sondajului pe care îl realizează INSCOP după ieșirea de la urne.

În jurul orei 18:00, Ștefureac a scris că, potrivit datelor înregistrate de ei, nu este nicio surpriză în ceea ce privește câștigătorul.

„La ora 17, s-a înregistrat 91% din prezența de la ora similară din iunie 2024. Iarna începe să fie ca vara! Surprize? Dacă faptul că va câștiga cine a făcut ceva treabă în București este o surpriză, atunci da. Raportat la măsurătorile serioase publicate în ultima săptămână, NICIO SURPRIZĂ! Restul e cancan", a fost postarea politologului pe Facebook.

Sondaj INSCOP la ieșirea de la urne

INSCOP Research anunță că va publica la ora 21:00 rezultatele unui sondaj de opinie realizat în ziua votului în București.

Sondajul va fi reprezentativ pentru populația neinstituționalizată care declară că are domiciliul sau reședința în municipiul București, are vârsta de 18 ani și peste și s-a prezentat la vot.

Datele vor fi culese prin interviuri telefonice, cercetarea nefiind un exit-poll. Eșantionul și marja de eroare urmează să fie anunțate după încheierea sondajului.

