Cum a fost primit Ilie Bolojan la Alba Iulia de susținătorii lui Călin Georgescu. Incidente în capitala Marii Uniri

La Alba Iulia, parada de Ziua Națională s-a desfășurat într-un climat tensionat. Premierul Ilie Blojan a fost huiduit de simpatizanții lui Călin Georgescu.

Pe de altă parte, un bărbat i-a strigat fostului candidat la prezidențiale să meargă la Moscova și i-a reproșat că manipulează mulțimile. Nu au lipsit nici îmbrâncelile cu jandarmii.

Peste 20.000 de oameni au asistat la parada militară din capitala Marii Uniri. Manifestările au avut loc în contextul unor măsuri de securitate sporite, cu controale corporale și acces restricționat în anumite zone.

Însă această zi, care ar fi trebuit să fie una a împăcării, a fost plină de huiduieli și reproșuri. Premierul Ilie Bolojan a fost contestat de suveraniști.

Potrivit Agerpres, a existat și un alt incident. Un participant i-a strigat lui Călin Georgescu - aflat sub control judiciar, în dosarul în care este judecat pentru promovarea de idei fasciste, legionare și xenofobe - să meargă la Moscova.

În paralel, susținătorii lui Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii și au rupt cordonul de siguranță, forțând intrarea în Catedrala Reîntregirii.

Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia: „Ne pare rău că astfel de elemente, care au venit din afara orașului, aduși, și vom vedea de cine, au stricat puțin acest ceremonial nu vor mai primi de Ziua Națională ca să facă manifestări. E păcat de atâta lume frumoasă trebuie să existe o decență pentru că altfel niciodată nu vom avea o societate sănătoasă”.

Dincolo, însă, de aceste tensiuni, cei mai mulți au trăit cu adevărat o zi de sărbătoare. Iar pentru cei mici, milioanele de confetti au fost surpriza de final.

Și la Timișoara, sute de oameni au participat la parada de 1 Decembrie.

Deși a lipsit tehnica militară, cei prezenți în fața Catedralei Mitropolitane au privit cu mândrie defilarea.

După lăsarea serii, a avut loc retragerea cu torțe a militarilor.

La Oradea, ziua de 1 Decembrie a fost marcată în Piața Emanuil Gojdu. După ceremonia militară și cea religioasă, au fost depuse coroane, jerbe și buchete de flori în memoria eroilor români.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













