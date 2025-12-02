Cum a fost primit Ilie Bolojan la Alba Iulia de susținătorii lui Călin Georgescu. Incidente în capitala Marii Uniri

Stiri actuale
02-12-2025 | 08:15
×
Codul embed a fost copiat

La Alba Iulia, parada de Ziua Națională s-a desfășurat într-un climat tensionat. Premierul Ilie Blojan a fost huiduit de simpatizanții lui Călin Georgescu.

autor
Călin Ardelean ,  Emanuela Băluș,  Gina Obrejan

Pe de altă parte, un bărbat i-a strigat fostului candidat la prezidențiale să meargă la Moscova și i-a reproșat că manipulează mulțimile. Nu au lipsit nici îmbrâncelile cu jandarmii.

Peste 20.000 de oameni au asistat la parada militară din capitala Marii Uniri. Manifestările au avut loc în contextul unor măsuri de securitate sporite, cu controale corporale și acces restricționat în anumite zone.

Însă această zi, care ar fi trebuit să fie una a împăcării, a fost plină de huiduieli și reproșuri. Premierul Ilie Bolojan a fost contestat de suveraniști.

Potrivit Agerpres, a existat și un alt incident. Un participant i-a strigat lui Călin Georgescu - aflat sub control judiciar, în dosarul în care este judecat pentru promovarea de idei fasciste, legionare și xenofobe - să meargă la Moscova.

Citește și
Călin Georgescu
Incident când a ajuns Călin Georgescu la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a strigat „marș la Moscova”

În paralel, susținătorii lui Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii și au rupt cordonul de siguranță, forțând intrarea în Catedrala Reîntregirii.

Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia:Ne pare rău că astfel de elemente, care au venit din afara orașului, aduși, și vom vedea de cine, au stricat puțin acest ceremonial nu vor mai primi de Ziua Națională ca să facă manifestări. E păcat de atâta lume frumoasă trebuie să existe o decență pentru că altfel niciodată nu vom avea o societate sănătoasă”.

Dincolo, însă, de aceste tensiuni, cei mai mulți au trăit cu adevărat o zi de sărbătoare. Iar pentru cei mici, milioanele de confetti au fost surpriza de final.

Și la Timișoara, sute de oameni au participat la parada de 1 Decembrie.

Deși a lipsit tehnica militară, cei prezenți în fața Catedralei Mitropolitane au privit cu mândrie defilarea.

După lăsarea serii, a avut loc retragerea cu torțe a militarilor.

La Oradea, ziua de 1 Decembrie a fost marcată în Piața Emanuil Gojdu. După ceremonia militară și cea religioasă, au fost depuse coroane, jerbe și buchete de flori în memoria eroilor români.

Sursa: Pro TV

Etichete: alba iulia, calin georgescu, ilie bolojan,

Dată publicare: 02-12-2025 08:15

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Citește și...
Mesajul primarului din Alba Iulia, după incidentele de Ziua Națională: Cei care au huiduit nu sunt localnici, au fost aduși
Stiri actuale
Mesajul primarului din Alba Iulia, după incidentele de Ziua Națională: Cei care au huiduit nu sunt localnici, au fost aduși

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a comentat incidentele din capitala Marii Uniri, când premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, iar depunerea coroanelor de flori de către președintele Nicușor Dan a stârnit reacții de dezaprobare.

Incident când a ajuns Călin Georgescu la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a strigat „marș la Moscova”
Stiri actuale
Incident când a ajuns Călin Georgescu la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a strigat „marș la Moscova”

Un incident a avut loc, luni, la Alba Iulia, după ce fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a ajuns la Monumentul Unirii.

AUR și-a ales noua conducere la Alba Iulia. George Simion, președinte, și o listă lungă de vicepreședinți
Stiri Politice
AUR și-a ales noua conducere la Alba Iulia. George Simion, președinte, și o listă lungă de vicepreședinți

Congresul Naţional al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) s-a desfășurat, duminică, la Alba Iulia, preşedintele partidului, George Simion, fiind singurul candidat pentru un nou mandat la şefia formaţiunii.

Recomandări
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT
Stiri actuale
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT

Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pentru legea pensiilor magistraţilor. Aceasta este a doua încercare a executivului condus de Ilie Bolojan de a face această reformă.

Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul pe care îl va susține - surse
Alegeri locale 2025
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul pe care îl va susține - surse

Vlad Gheorghe, candidat independent, se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Surse politice susțin pentru Știrile ProTV.ro că el ar urma să îl susțină pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL.

Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii
1 decembrie
Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii

Nu sunt perfecți pe ring, dar reușesc ceva rar și fabulos: să transforme eleganța în muncă, munca în performanță, iar performanța în mândrie pentru România și pentru noi toți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Decembrie 2025

02:32:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28