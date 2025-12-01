Incident la metrou, în stația Ștefan cel Mare. A intervenit SMURD. Circulația a fost dată peste cap

01-12-2025 | 14:00
Incident metrou
Un incident s-a produs la stația de metrou Ștefan cel Mare din Capitală. Unei persoane i s-ar fi făcut rău, iar echipajele SMURD intervin pentru acordarea primului ajutor. 

Claudia Alionescu,  Mădălina Stețco

Incidentul s-a petrecut în urmă cu puțin timp în Stația Ștefan cel Mare, unde unui pasager i s-ar fi făcut rău în metrou.

La fața locului au fost chemate echipajele SMURD, care acordă în aceste momente primul ajutor.

Circulația trenurilor se desfășoară pe o singură linie.

Știre în curs de actualizare

Marius Pintea, directorul anului pentru inovare. A transformat liceul din Teiuș într-un hub cu realitate augmentată și cloud

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bucuresti, smurd, metrou, incident,

Dată publicare: 01-12-2025 13:56

