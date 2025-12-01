Incident la metrou, în stația Ștefan cel Mare. A intervenit SMURD. Circulația a fost dată peste cap

Un incident s-a produs la stația de metrou Ștefan cel Mare din Capitală. Unei persoane i s-ar fi făcut rău, iar echipajele SMURD intervin pentru acordarea primului ajutor.

Incidentul s-a petrecut în urmă cu puțin timp în Stația Ștefan cel Mare, unde unui pasager i s-ar fi făcut rău în metrou.

La fața locului au fost chemate echipajele SMURD, care acordă în aceste momente primul ajutor.

Circulația trenurilor se desfășoară pe o singură linie.

Știre în curs de actualizare

