Zece dintre cei mai înstăriți oameni ai planetei sunt mai bogați cu 64 de miliarde de dolari după victoria lui Donald Trump

Pe de altă parte, ziua de 5 noiembrie nu a fost una norocoasă doar pentru republicanul Donald Trump. Zece dintre cei mai înstăriți oameni ai planetei sunt de miercuri mai bogați cu 64 de miliarde de dolari, ca urmare a creșterii spectaculoase a acțiunilor. Cel mai mult au câștigat Elon Musk și Jeff Bezos.

Deși a trecut printr-o campanie electorală cu adevărat epuizantă, Donald Trump nu-și permite să se odihnească. De când a ținut discursul victoriei, viitorul președinte nu s-a dezlipit de telefon. Fie c-o fac din politețe, mânați de interese pragmatice ori din tot sufletul, lideri din toată lumea sună să-l felicite.

Între două convorbiri, același Trump lucrează la lista cu noua sa echipă. Potrivit presei, republicanul are de gând să instaleze în toate instituțiile federale oameni loiali. Prin urmare, cam 9.000 de actuali angajați guvernamentali trebuie să-și caute de lucru.

Câteva nume din viitoarea echipa Trump sunt deja sigure. Primul este al miliardarului Elon Musk, socotit de mulți comentatori câștigătorul din umbră al alegerilor de marți.

Patronul SpaceX și Tesla a contribuit cu 120 milioane de dolari la campania lui Donald Trump. S-a dovedit o investiție mai mult decât inspirată. Entuziasmul cu care bursa de la New York a întâmpinat victoria republicanului i-a adus miercuri lui Musk un profit de 26 miliarde de dolari.

Howard Lutnick, președinte și CEO al Cantor Fitzgerald: „Cât crezi că poți salva din bugetul irosit de 6,5 trilioane de dolari al administrației Biden-Harris?”

Elon Musk, CEO SpaceX și Tesla: „Cred că cel puțin doua trilioane. Păi, la urma urmei, sunteți taxați din toate direcțiile. Toate cheltuielile guvernului vin din taxe. Deci fie sunteți taxați direct de Fisc, fie indirect prin inflație. Banii vostrii sunt irosiți, iar Departamentul Eficienței (pe care Trump i-a propus să-l conducă) va rezolva chestia asta. O să vă scăpam de ghearele guvernului din buzunarele voastre.”

Donald Trump: „Elon, ești un geniu. Un ditamai geniu! Asta ești! Un alt portofoliu în viitorul guvern, îi este rezervat lui Robert Kennedy Junior. Anti-vaccinist declarat, acesta ar urma să se ocupe de domeniul sensibil al sănătății.”

Donald Trump: „I-am spus lui RFK Jr, care e un tip nemaipomenit, i-am zis: „Bobby, tu te vei ocupa de sănătatea femeilor, de siguranța alimentară, de pesticide, de orice. Dar petrolul mi-l lași mie, Bobby. De el nu te atingi”. O să forăm, dragilor, o să forăm și la gunoi cu aiurelile astea ecologiste. În felul ăsta vă promit o scădere cu 50% a costului energiei într-un an de la instalarea la Casa Albă.”

În altă ordine de idei, plouă cu speculații și scenarii despre cum va arăta al doilea mandat Trump. În campania electorală, republicanul a atins culmi nebănuite ale violenței retorice și incoerenței.

Donald Trump: „Venind încoace am văzut un câmp cu panouri fotovoltaice, eu sunt în favoarea soarelui, dar nu-i totuna. Efectul panorurilor solare e teribil. Am văzut un câmp solar enorm, cât jumătate de deșert. N-am mai pomenit așa ceva. Totul e din oțel, sticlă și cabluri și arată că dracu’. Și iepurii sunt prinși ca-n capcană în câmpurile astea de panouri fotovoltaice. Pentru activiștii de mediu e ceva groaznic…”

Trump susține că nu bate câmpii ci… divaghează.

Donald Trump: „Da, divaghez, plec de la o poveste și ea mă poartă în diferite direcții. E genial. Oamenii corecți și deștepți îmi spun că e genial ce fac.”

Bob Woodward, jurnalist WAPO: „Felul în care operează Trump e destul de clar. Nu plănuiește nimic, ci spune ce-i vine la gura. Cum a făcut de curând când a zis că președintele Zelenski e responsabil de invadarea țării sale. Ei bine, nu poți conduce o tara în felul asta. Un președinte trebuie să fie coerent și să aibă o agendă clară, o gândire, iar pentru asta ai nevoie și de o echipă care să te susțină.”

Este lesne de înțeles că în aceste condiții în cancelariile europene se fac calcule și se elaborează strategii și scenarii, în pregătirea schimbării de regim de la Washington.

Anca Agachi, analist pe probleme de apărare și securitate la Rand Corporation: „Să ne pregătim pentru o perioadă geopolitică în schimbare. Deja din 2011, din vremea lui Obama, se discută despre reorientarea către Asia. În strategia de securiate și apărare e clar specificat că Asia, Pacific și China sunt prioritățile SUA.”

Cosmin Stan, corespondent Știrile ProTV: „Cum se va schimba relația româno-americană?”

Anca Agachi, analist pe probleme de apărare și securitate la Rand Corporation: „Cred că România este văzută că un aliat de încredere în Statele Unite. Suntem o țară care a investit în propria apărare, suntem o țară cu un parcurs euroatlantic stabil, și din ce în ce mai mult ne-am erijat parte din lidershipul regional prin centrul de antrenament F16, prin contribuții de luptă la forțele NATO avansate. România este văzută că un pivot în zona Europei de sud-est…”

