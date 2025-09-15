(P) Raiffeisen Bank devine partener oficial al CSM Oradea

Advertoriale
15-09-2025 | 20:09
×
Codul embed a fost copiat

Raiffeisen Bank România a anunțat semnarea unui parteneriat strategic cu CSM Oradea, unul dintre cele mai valoroase cluburi de baschet masculin din România.

autor
Stirileprotv

Evenimentul a avut loc sâmbătă seară, la Oradea Arena, în prezența fanilor și a reprezentanților celor două organizații.

Momentul central al serii a fost dezvăluirea noului echipament oficial al echipei, printr-un show spectaculos de lumini și lasere, în cadrul căruia un tricou uriaș de 6x9 metri a coborât din tavanul sălii. Atmosfera a fost completată de energia publicului și de discursurile oficiale.

„Suntem mândri să fim alături de CSM Oradea, o echipă care reprezintă excelența în baschetul românesc. Prin acest parteneriat, ne reafirmăm angajamentul de a susține sportul și comunitățile locale. Credem în performanță, în fair-play și în puterea echipei – valori pe care le împărtășim cu acest club sportiv”, a declarat Cristian Sporiș, Vicepreședinte Divizia Corporate, Raiffeisen Bank.

Colaborarea dintre Raiffeisen Bank și CSM Oradea are ca obiectiv sprijinirea performanței sportive și consolidarea legăturii cu comunitatea locală.

Citește și
folie lichida
(P) Folia lichidă Octapeel - Protecția inteligentă pentru geamuri și tâmplărie

Sursa: StirilePROTV

Etichete:

Dată publicare: 15-09-2025 20:09

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) Folia lichidă Octapeel - Protecția inteligentă pentru geamuri și tâmplărie
Advertoriale
(P) Folia lichidă Octapeel - Protecția inteligentă pentru geamuri și tâmplărie

Ai muncit ore în șir la o lucrare impecabilă, dar observi un detaliu care iți anulează toată munca: o pată de vopsea. Poate nu pare mult, dar în construcții, fiecare detaliu lăsat neprotejat poate însemna bani pierduți, timp irosit și imagine compromisă.

(P) HUAWEI Pura 80 Ultra aduce scena mai aproape ca niciodată – spectacol la Amfiteatrul TNB, dar și în Piața Universității
Advertoriale
(P) HUAWEI Pura 80 Ultra aduce scena mai aproape ca niciodată – spectacol la Amfiteatrul TNB, dar și în Piața Universității

Magia unui spectacol de teatru este rezervată, de obicei, doar oamenilor din sală. Tehnologia este însă capabilă să rupă această barieră și să-i transforme în spectatori chiar și pe cei care trec, întâmplător, prin fața teatrului.

(P) Cum refaci colagenul pierdut? Ghid anti-rid!
Advertoriale
(P) Cum refaci colagenul pierdut? Ghid anti-rid!

Dacă te întrebi cum poți menține pielea fermă și tânără, răspunsul se află adesea într-un singur cuvânt: colagen. Această proteină esențială este responsabilă pentru elasticitatea și rezistența pielii, însă odată cu trecerea timpului, nivelul ei scade.

Recomandări
Marius Lazurca a fost rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Mexic. Numele său, vehiculat pentru șefia SIE
Stiri Politice
Marius Lazurca a fost rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Mexic. Numele său, vehiculat pentru șefia SIE

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurca din calitatea de ambasador al României în Mexic. El fusese vehiculat recent la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE).

Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o
Stiri Politice
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o

A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic
Stiri externe
Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic

Misiunea "Noua Santinelă Estică", anunțată de NATO, a început. După incidentele cu dronele rusești din România și Polonia, Alianța a început dislocarea de avioane și nave, de-a lungul flancului estic.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Septembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28