(P) Raiffeisen Bank devine partener oficial al CSM Oradea

Raiffeisen Bank România a anunțat semnarea unui parteneriat strategic cu CSM Oradea, unul dintre cele mai valoroase cluburi de baschet masculin din România.

Evenimentul a avut loc sâmbătă seară, la Oradea Arena, în prezența fanilor și a reprezentanților celor două organizații.

Momentul central al serii a fost dezvăluirea noului echipament oficial al echipei, printr-un show spectaculos de lumini și lasere, în cadrul căruia un tricou uriaș de 6x9 metri a coborât din tavanul sălii. Atmosfera a fost completată de energia publicului și de discursurile oficiale.

„Suntem mândri să fim alături de CSM Oradea, o echipă care reprezintă excelența în baschetul românesc. Prin acest parteneriat, ne reafirmăm angajamentul de a susține sportul și comunitățile locale. Credem în performanță, în fair-play și în puterea echipei – valori pe care le împărtășim cu acest club sportiv”, a declarat Cristian Sporiș, Vicepreședinte Divizia Corporate, Raiffeisen Bank.

Colaborarea dintre Raiffeisen Bank și CSM Oradea are ca obiectiv sprijinirea performanței sportive și consolidarea legăturii cu comunitatea locală.

