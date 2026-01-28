(P) Raiffeisen Bank extinde campania „3 sau 6 rate egale fără dobândă” pentru cardurile de cumpărături

Raiffeisen Bank continuă campania „3 sau 6 rate egale fără dobândă” pentru cardurile de cumpărături, până la 31 martie. 


ndiferent de valoarea tranzacției sau de locul în care te afli, orice plată poate fi împărțită în 3 sau 6 rate egale, fără dobândă, oriunde în lume. Astfel, cheltuielile devin mai ușor de planificat, iar bugetul rămâne sub control, fără costuri suplimentare.

Activarea ratelor este rapidă și intuitivă, direct din aplicația Smart Mobile. Fără drumuri la bancă, fără documente sau proceduri complicate – totul se face digital, în doar câțiva pași.

Cu Raiffeisen Bank, ai flexibilitatea de care ai nevoie pentru a gestiona atât cheltuielile zilnice, cât și pe cele neprevăzute, beneficiind de soluții simple, adaptate ritmului tău de viață.

Mihail Ion, VP Retail, Raiffeisen Bank: „Ne dorim să fim aproape de clienții noștri cu soluții practice, adaptate vieții de zi cu zi. Prin astfel de facilități, le suntem clienților un partener de încredere care îi susține în gestionarea cheltuielilor recurente sau neprevăzute, de la cumpărături zilnice până la cheltuieli administrative”. 

