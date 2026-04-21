(P) Raiffeisen Bank pregătește lansarea Contului Diaspora, dedicat românilor din străinătate

Raiffeisen Bank anunță pre-lansarea unui nou produs financiar dedicat românilor care trăiesc și muncesc în afara țării. Este vorba despre Contul Diaspora, un pachet de cont curent și beneficii care va fi disponibil începând din iunie 2026.

Noua ofertă Raiffeisen vine în sprijinul românilor din străinătate care își doresc o relație mai simplă și mai eficientă cu sistemul bancar din România. Până la lansarea oficială, cei interesați se pot înscrie până la data de 31 mai pentru a primi notificări și detalii despre produs. Potrivit reprezentanților băncii, Contul Diaspora este conceput ca un pachet complet, adaptat nevoilor actuale ale utilizatorilor, punând accent pe digitalizare și acces facil la servicii financiare.

„Noul cont curent Diaspora este conceput pentru a simplifica și a face mai avantajoasă relația financiară a românilor din Diaspora cu România: un pachet bancar 100% digital, sigur și ușor de utilizat”, a declarat Mihail Ion, Vicepreședinte Retail în cadrul Raiffeisen Bank. În plus, banca anunță că primii 30.000 de clienți care vor opta pentru acest cont pot beneficia de bonusuri totale garantate de până la 500 de euro, în cadrul unei oferte de lansare. Prin acest demers, Raiffeisen Bank își propune să răspundă mai bine nevoilor comunității românilor din diaspora, facilitând gestionarea finanțelor personale și menținerea legăturii cu România.

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.