Inițiativa face parte dintr-o activare internațională desfășurată în peste 38 de țări și aduce în prim-plan un concept simplu: fiecare achiziție poate deveni o oportunitate de câștig.

Cum funcționează campania?

Consumatorii care cumpără produse participante în valoare de minimum 10 lei se pot înscrie online și intră automat în joc. De aici, pot alege să își joace șansa pentru un premiu instant: o ediție limitată a jocului Milka Monopoly – sau pot colecta „proprietăți” pentru premii săptămânale în bani și marele premiu de 100.000 de lei.

Lansarea a fost marcată de un element vizual spectaculos: o replică supradimensionată a lui Mr. Monopoly, realizată din ciocolată, expusă în mall-ul Băneasa Shopping Center din București, parte dintr-o campanie amplă ce include activări în retail, TV și digital.

Prin această inițiativă, Milka își consolidează poziția de companion al momentelor petrecute împreună și își propune să creeze o experiență memorabilă, mizând pe tendința consumatorilor de a căuta nu doar produse, ci și contexte de interacțiune.

Campania este activă la nivel național, iar înscrierile se realizează online, pe site-ul oficial Milka România.