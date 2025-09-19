(P) “Pluxee Cashback – aplicația unică în România ce îți returnează bani la cumpărături cu cardurile Pluxee și bancare”

19-09-2025
pluxee

Abordarea modernă a beneficiilor extrasalariale implică nu doar alocarea de fonduri, ci și crearea unor condiții prin care acestea pot fi utilizate în mod inteligent, generând valoare adăugată concretă pentru angajați.

Stirileprotv

Aplicația Pluxee Cashback introduce o dimensiune nouă în relația dintre utilizatori și propriile cheltuieli: posibilitatea de a recupera bani din tranzacții efectuate atât cu cardul de beneficii extrasalariale, cât și cu cardul bancar personal.

Oferită de Pluxee, partenerul global pentru beneficii extrasalariale și soluții pentru creșterea implicării angajaților, Pluxee Cashback este singura aplicație din România care asigură această dublă compatibilitate. Rezultatul este o experiență de utilizare simplificată și o consolidare a eficienței fondurilor disponibile pe cardurile de beneficii extrasalariale Pluxee Gusto, Cadou, Cultura și Turist, precum și pe cardurile bancare ale utilizatorilor Pluxee.

O aplicație care contribuie la creșterea puterii de cumpărare a utilizatorilor

Facilitând economisirea activă a resurselor financiare, prin shopping inteligent, și nu prin reducerea cheltuielilor, Pluxee Cashback este o soluție digitală de creștere a puterii de cumpărare a utilizatorilor.

„Obiectivul nostru a fost să dezvoltăm o soluție care să răspundă unei nevoi concrete: gestionarea simultană și transparentă a fondurilor din beneficii extrasalariale și a celor personale, utilizate de angajați în viața de zi cu zi. Oamenii folosesc bani din surse diferite, dar își doresc o experiență financiară coerentă. De aceea, prin aplicația Pluxee Cashback, am creat un cadru unitar de recuperare a până la 10% din valoarea achizițiilor efectuate, atât cu cardurile de beneficii extrasalariale, cât și cu cele bancare ale utilizatorilor Pluxee, eliminând barierele între cele două tipuri de plăți. Totodată, această abordare oferă companiilor un instrument suplimentar de loializare a angajaților și de susținere a acestora în administrarea responsabilă a finanțelor proprii”, a declarat Silviu Ștefan, Director Merchants and Partners, Pluxee România.

Fast Cashback și e-Cashback, soluții de economisire prin orice metodă de plată

Utilizatorii Pluxee Cashback au acces la peste 750 de promoții* din magazinele fizice și online, lansate de comercianții parteneri pentru o gamă largă de produse și servicii. De asemenea, utilizatorii aplicației au la dispoziție două opțiuni de cashback, în funcție de cardul pe care optează să-l folosească pentru realizarea tranzacțiilor. Fast Cashback este opțiunea disponibilă pentru utilizarea cardurilor de beneficii extrasalariale Pluxee, iar promoțiile incluse în această secțiune nu necesită activare. Cea de-a doua opțiune este e-Cashback, prin care utilizatorii Pluxee recuperează o parte din valoarea tranzacțiilor efectuate cu cardurile bancare personale, însă pentru a beneficia de oferte este necesar ca link-ul aferent acestora să fie accesat din aplicație, iar plata să fie finalizată în cadrul aceleiași sesiuni online, în maximum 30 de minute, fără a închide Pluxee Cashback.

Rețeaua de parteneri Pluxee Cashback include comercianți din sectoare variate, de la Food & Drink și Groceries, până la Fashion, Health & Beauty, Home & Garden, Tech și Travel.

Promoțiile* pentru tranzacțiile cu cardurile Pluxee, din secțiunea Fast Cashback, sunt oferite de comercianți precum:

- Stradale – până la 6% cashback

- Gelateria La Romana – până la 8% cashback

- Domino’s Pizza – până la 10% cashback

- Sezamo.ro – până la 10% cashback

- Bringo – până la 9% cashback

- Annabella – până la 6% cashback

- LC Waikiki – până la 5% cashback

- Lensa – până la 8% cashback

- Farmec – până la 8% cashback

- Tefal – până la 5% cashback

- Nobila Casa – până la 6% cashback

- iSTYLE – până la 8% cashback

- Directbooking – până la 5% cashback

- Turism Felix – până la 3% cashback

- Fiald Hotel & Spa – până la 7% cashback.

În secțiunea e-Cashback, utilizatorii aplicației beneficiază de promoții* derulate de:

- Noriel, cu până la 6% cashback

Peste 165.000 de lei, bani înapoi prin Pluxee Cashback

Activă din decembrie 2024, aplicația Pluxee Cashback a înregistrat performanțe ce demonstrează interesul pentru inovațiile tehnologice care aduc beneficii financiare directe consumatorilor: peste 100.000 de utilizatori au descărcat aplicația, iar comercianții parteneri au înregistrat vânzări de peste 3 milioane de lei, în primele șase luni de la lansare. De asemenea, peste 165.000 de lei au fost economisiți de utilizatori prin programul Pluxee Cashback.

Aplicația este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

*Ofertele menționate sunt supuse unor termeni și condiții specifice, conform criteriilor de eligibilitate.

Dată publicare: 19-09-2025 12:05

Acest articol este un material publicitar

