(P) OMNIASIG – 30 de ani de încredere și protecție. Sincronizați pentru viitor

OMNIASIG Vienna Insurance Group aniversează 30 de ani de activitate pe piața din România.

În tot acest timp, compania a devenit unul dintre cei mai mari, importanți și mai stabili asiguratori din România, cu aproape 4 milioane de dosare de daună gestionate în acești 30 de ani, aproape 35 de milioane de polițe emise, 18,4 miliarde lei plătiți ca despăgubiri clienților în toată această perioadă și peste 1.200 de profesioniști în toată țara.

OMNIASIG marchează 30 de ani de prezență pe piața de asigurări din România. Aniversarea nu este doar o privire către trecut, ci și un angajament ferm pentru viitor. Sub conceptul „SINCRONIZAȚI pentru VIITOR”, compania transmite ideea de evoluție constantă și adaptare la noile realități economice, sociale și tehnologice, dar și la așteptările în continuă schimbare ale clienților.

Compania s-a transformat și reinventat odată cu nevoile clienților

„SINCRONIZAȚI pentru VIITOR” înseamnă alinierea experienței acumulate cu dinamica prezentului și cu nevoile de mâine – un parteneriat de încredere care protejează oamenii, bunurile și planurile lor pe termen lung.

Compania este, de trei decenii, alături de clienți, parteneri și comunitate, iar astăzi continuă să investească în soluții digitale, sustenabile și inovatoare.

Până în prezent, OMNIASIG a gestionat aproape 4 milioane de dosare de daună și a plătit peste 18 miliarde de lei în despăgubiri asiguraților săi. Compania s-a digitalizat, a simplificat experiența clienților și și-a diversificat portofoliul: de la asigurări auto, la locuințe, sănătate și călătorie.

R: Cum ați reușit să marcați cei 30 de ani de activitate pe piața asigurărilor și care este direcția pe care OMNIASIG o urmează pentru viitor?

Mihai Tecău, CEO OMNIASIG Vienna Insurance Group: În acești 30 de ani, am fost alături de milioane de oameni în momentele lor de cumpănă. Am contribuit la revenirea lor dupa situații dificile și, odată cu experiența noastră, am consolidat o echipă care nu oferă doar soluții, ci susținere reală. Aniversarea aceasta nu este doar despre trecut, ci despre promisiunea noastră pentru viitor: să fim mereu acolo unde clienții au nevoie de noi, mai aproape, mai empatici, mai agili. Suntem pregătiți să răspundem noilor provocări, să inovăm, să ne sincronizăm cu ritmul vieții de azi și de mâine. Pentru că, dincolo de cifre și polițe, misiunea noastră rămâne aceeași: să protejăm oamenii și tot ce au ei mai important.

06-10-2025 13:36

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

