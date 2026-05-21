În marile orașe, o cină în doi ajunge în medie la 400 de lei.

Pe o bancă în centrul Clujului, Daniel și Antonia, studenți și îndrăgostiți, profită de pauza dintre cursuri.

Rareori își dau întâlnire într-un local. Preferă variantele simple, care să nu le golească buzunarele.

Fată: „Mai ieșim la filme sau plimbări. Cât din bugetul vostru merge pe dating? Păi, pe săptămână probabil 100–200 de lei, depinde.”

Pentru tot mai mulți tineri, întâlnirile romantice se fac după un calcul atent al cheltuielilor. Ce este scump este tăiat de pe listă.

Fată: „Toată lumea se rezumă doar la ceva foarte mic sau se merge unul la altul acasă, nu se mai practică ieșirile romantice.”

Băiat: „În natură mai ieșim, dar așa, organizat în oraș, la restaurant mai rar.”

Fată: „E prea multă presiune, trebuie ceva chill sau la cinema.”

Creșterea prețurilor din ultimii ani se resimte și în stilul de viață al tinerilor, iar întâlnirile romantice nu fac excepție. Potrivit reprezentanților din industria HoReCa, o ieșire în oraș în doi poate depăși 400 de lei, dacă alegem un restaurant cu pretenții sau o sticlă de vin lângă preparate.

Cuplu: „Mai și împărțim costurile, că suntem studenți.”

Băiat: „Cam așa, vreo 200 de lei, mai ales în Cluj.”

Un studiu recent, desfășurat în Statele Unite, arată că aproape jumătate dintre tineri merg mai rar la întâlniri în oraș din cauza costurilor.

Ioan Hossu, sociolog: „Dimensiunea financiară este una care contează atât la primele întâlniri, cât și pentru tot ce înseamnă relația de cuplu în viitor.”

Cei cu venituri mai mari sunt mai mulțumiți de viața lor amoroasă, potrivit unui sondaj realizat în 29 de țări anul acesta.

Este de înțeles, căci doi oameni au nevoie de un număr mai mare de întâlniri pentru a se cunoaște mai bine și a forma un cuplu, iar toate ieșirile costă.