(P) Laptopurile de gaming ASUS TUF cu procesoare AMD Ryzen™ oferă putere și rezistență fără compromisuri

Gama de laptopuri ASUS TUF Gaming, echipată cu cele mai noi procesoare AMD Ryzen™, ridică ștacheta pentru ceea ce trebuie să ofere un laptop de gaming solid, accesibil ca preț și cu performant de top.

Modele precum puternicul ASUS TUF Gaming A18 (FA808) sau flexibilul ASUS TUF Gaming A16 (FA608) scot în evidență ecosistemul construit de ASUS alături de AMD și reușesc un echilibru reușit între puterea brută de calcul, consumul redus de energie și un șasiu gândit pentru a îndeplini cele mai stricte standarde militare. Aceste laptopuri confirmă totodată o direcție tot mai clară din ultimii ani: un laptop de gaming nu mai este doar un dispozitiv exclusiv pentru jocuri. Pentru numeroși utilizatori, el joacă și rolul unei stații de lucru mobile, fiind folosit la editare video, streaming, dezvoltare software, creație de conținut și chiar la rularea locală a unor aplicații asistate de inteligența artificială. O platformă AMD Ryzen™ gândită pentru flexibilitate în orice situație Unul dintre marile avantaje ale seriei ASUS TUF Gaming este că nu discutăm despre un singur model, ci despre o întreagă platformă, disponibilă în numeroase configurații. Același limbaj de design, aceeași abordare privind construcția și același grad de fiabilitate se regăsesc atât în variantele orientate spre un raport preț/performanță excelent, cât și în configurațiile de top, potrivite pentru gaming competitiv, multitasking intens sau muncă de creație digitală. Astfel, un utilizator poate porni de la un model precum TUF Gaming A18 FA808, cu ecran de 18 inch și procesor AMD Ryzen™ 7 260, iar mai apoi poate alege variante cu memorie sau stocare suplimentară ori cu diverse plăci grafice NVIDIA GeForce RTX din seria 50, fără ca experiența generală de utilizare să se schimbe în vreun fel. Recomandări Video (P) Drone autonome pentru o Marea Neagră mai sigură. Tehnologia V-BAT, ...

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ASUS TUF Gaming A18 (FA808) – echilibrul potrivit între performanță, preț accesibil și rezistență Modelul ASUS TUF Gaming A18 (FA808) a fost construit în jurul procesorului AMD Ryzen™ 7 260, un cip modern, cu 8 nuclee și 16 fire de execuție, ce urcă la frecvențe de până la 5,1 GHz. Rezultatul este o performanță solidă, atât în jocuri, cât și în activități de productivitate, editare foto/video, programare sau rularea simultană a mai multor aplicații solicitante. Un atu semnificativ al platformei AMD este prezența unității AMD XDNA NPU, un accelerator dedicat sarcinilor de inteligență artificială, cu o putere de 16 TOPS. Acesta face ca funcțiile AI din Windows și din aplicațiile compatibile să ruleze mai eficient, eliberând procesorul principal și crescând, în același timp, autonomia sistemului. În funcție de configurația aleasă, ASUS TUF Gaming A18 (FA808) poate veni echipat cu plăci video NVIDIA GeForce RTX 5050, RTX 5060 sau RTX 5070, suficiente pentru a rula cu detalii bune titluri moderne cu trasare realistă a razelor de lumină, sesiuni de streaming sau aplicații creative accelerate de GPU. Ecranul de 18 inci este unul dintre elementele prin care acest model se detașează clar de concurență. Formatul 16:10 aduce spațiu vertical în plus, util pentru productivitate, iar rata de refresh de 144 Hz face diferența atât în gaming competitiv, cât și în editarea de conținut.

ASUS TUF Gaming A16 (FA608) – putere și portabilitate reunite într-un singur laptop Pentru cei care își folosesc laptopul ca o stație de lucru mobilă, ASUS TUF Gaming A16 (FA608) este opțiunea fără compromisuri. Configurațiile cu AMD Ryzen™ 9 8940HX vin cu nu mai puțin de 16 nuclee fizice și cu 32 de fire de execuție, deci o performanță multicore de excepție, cu resurse suficiente pentru editare video 4K, randare 3D, compilare de proiecte complexe, mașini virtuale sau streaming în paralel cu jocul propriu-zis. Indiferent de aplicațiile pe care le folosești zi de zi, ai la dispoziție numeroase configurații ASUS TUF Gaming A16 (FA608) cu procesoare AMD Ryzen™ ce pot fi comandate direct din stocul eShop ASUS România. Military Grade – rezistența care contează cu adevărat Un element definitoriu pentru întreaga serie ASUS TUF Gaming este miza pusă pe fiabilitate. Laptopurile TUF trec prin testele standardului militar american MIL-STD-810H, fiind construite să facă față șocurilor, vibrațiilor, temperaturilor extreme și utilizării intense, în condiții deosebite. Pentru cei care transportă laptopul zilnic între birou, facultate, studio sau, de ce nu, competiții de gaming, această rezistență nu rămâne doar un argument de prezentare, ci devine un beneficiu concret. Un laptop care rezistă mai bine în timp înseamnă mai puține probleme pe termen lung, costuri de întreținere mai mici și o investiție care își păstrează valoarea. Pentru un plus de liniște, ASUS Perfect Warranty îți oferă protecție împotriva accidentelor pentru dispozitivele ASUS, fără costuri suplimentare. Este nevoie doar să devii membru ASUS și să îți înregistrezi noul produs în primele 90 de zile de la cumpărare, moment din care ești acoperit automat pentru daune provocate de căderi sau lovituri accidentale, lichide, supratensiuni electrice sau spargerea accidentală a ecranului. ASUS Perfect Warranty se acordă modelelor de laptopuri din seriile ASUS Zenbook, ASUS Vivobook, ProArt, ROG și ASUS TUF. Nu uita nici că te poți înscrie în programul ROG Elite, un cont dedicat prin care aduni puncte ROG finalizând diverse activități. Punctele acumulate se transformă ulterior în recompense, de la coduri de activare pentru jocuri populare și merch ROG, până la wallpapere exclusive pentru personalizarea dispozitivelor tale ASUS.

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