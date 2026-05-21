Reclama oficială de recrutare în armata Poloniei a ajuns virală. „Prietena ta nu te vrea? Noi te primim cu brațele deschise”

Armata din Polonia a lansat o campanie de recrutare intitulată „Când o ușă se închide, alta se deschide” care a ajuns virală pe social media.

Videoclipul arată un tânăr care încearcă să sărute o fată, iar aceasta îl refuză. Ulterior, în clip apar militari care îi fac tânărului prezentările (n.r. acesta fiind, teoretic, cel refuzat).Prima parte a videoclipul a fost folosită de mai multe ori pe TikTok, unde tineri mergeau la sală sau făceau alte activități sportive după un astfel de refuz.

„Nimeni nu ți-a recunoscut potențialul? Noi vedem lucrurile altfel. La @1WBPanc vei găsi acceptare și un loc în echipă. Alătură-te nouă”, este textul postării.

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a transmis că planul său prevede atingerea unui efectiv de 500.000 de soldaţi, împărţiţi între 300.000 de militari de carieră şi 200.000 de rezervişti cu disponibilitate ridicată, o cifră cu mult superioară celor 250.000 de militari de carieră şi 50.000 de paramilitari prevăzuţi în Legea apărării naţionale.

Polonia a alocat deja pentru apărare 4,7% din PIB în 2025, cu un buget record de aproape 50 de miliarde de euro, cel mai mare din NATO în raport cu economia sa şi cu 40% mai mult faţă de 2024.

Noi consultări la Cotroceni. Ce a discutat Nicușor Dan cu micile grupuri parlamentare

