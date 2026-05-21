Incidentul a avut loc cu puţin timp înainte de ora locală 06:00 (20:00 GMT, miercuri), când agenţii de securitate au detectat aparatul în timpul verificărilor pasagerilor şi bagajelor şi l-au identificat drept un aparent dispozitiv exploziv, potrivit explicaţiilor conducerii aeroportului, transmise într-un comunicat.

„Terminalul intern al aeroportului Melbourne Avalon a fost evacuat în această dimineaţă după identificarea unui obiect suspect în timpul procesului de inspecţie", a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Un bărbat, reținut mai multe ore

Poliţia statului Victoria (sud), unde se află oraşul Melbourne, a indicat că un bărbat a fost reţinut pentru câteva ore - fără a preciza dacă era vorba de proprietarul obiectului - şi că zona a fost izolată ca măsură de precauţie, cât timp echipele pentru intervenţii de urgenţă şi specialiştii au efectuat inspecţiile de securitate.

Suspendarea activităţii aeroportului a provocat întârzieri şi modificări ale orarului mai multor curse interne, motiv pentru care autorităţile au recomandat pasagerilor să rămână în contact cu companiile aeriene pentru a afla informaţii referitoare la situaţia zborurilor lor.

Câteva ore mai târziu, aeroportul a anunţat redeschiderea terminalului şi reluarea operaţiunilor, după ce echipa de genişti a stabilit că obiectul suspect era, de fapt, un epilator cu laser şi că nu reprezenta un pericol.

„Operaţiunea demonstrează vigilenţa sistemelor de securitate şi aplicarea rapidă a măsurilor preventive pentru a proteja pasagerii, angajaţii şi comunitatea", au declarat reprezentanţii aeroportului.

Avalon este al doilea aeroport al oraşului Melbourne şi operează în principal zboruri interne low cost. 