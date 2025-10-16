(P) MedLife lansează Longevity 100+, testul genetic care schimbă prevenția bolilor

MedLife, liderul serviciilor medicale private din România, lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune, creat pentru a evalua riscurile de îmbolnăvire și a sprijini o viață mai lungă și mai sănătoasă pentru români.

Prin Longevity 100+, MedLife deschide o nouă etapă în evoluția sistemului medical, introducând testarea genetică drept un instrument esențial de prevenție și optimizare a stării de bine.

4.000 de angajați din MedLife, BCR, World Class și Decathlon s-au înscris voluntar în acest program, beneficiind de testare gratuită, oferită de MedLife ca parte a unei inițiative care contribuie la crearea primei hărți genetice a României. Această bază de date va susține viitoare politici publice și cercetări medicale fundamentale.

Cu o investiție de peste 10 milioane de euro în tehnologie de secvențiere genetică de ultimă generație și cercetare aplicată, MedLife devine motorul unei transformări majore în sănătate, accelerând tranziția de la medicina reactivă – bazată pe tratament – la medicina preventivă și personalizată, concentrată pe diagnostic precoce și prevenție.

Participanții vor beneficia de un pachet complet, care include testare genetică avansată și consiliere medicală personalizată. Testele vor fi realizate cu ajutorul tehnologiei Low-Pass Whole Genome Sequencing (LP-WGS), pe platforma Illumina NovaSeq X Plus, achiziționată în premieră de MedLife.

După interpretarea rezultatelor, fiecare persoană va primi consiliere genetică individualizată, oferită de medici specializați, cu recomandări clare privind stilul de viață și prevenția bolilor.

De la începutul anului viitor, programul va fi extins către întreaga populație, aducând medicina de prevenție mai aproape de fiecare român.

Prin Longevity 100+, pot fi identificate peste 100 de predispoziții genetice, dintre care 75 sunt asociate cu boli frecvente – metabolice, cardiovasculare, neurologice, autoimune, gastrointestinale, renale, oftalmologice sau oncologice. În plus, programul oferă informații utile despre stilul de viață, precum alimentația, activitatea fizică, odihna și sănătatea mentală.

Mihai Marcu, CEO & Președinte MedLife Group: „Longevity 100+ este un proiect prin care vrem să democratizăm testarea genetică, mutând accentul de la tratarea bolii după instalare la identificarea riscurilor din timp. La începutul anului viitor, programul va fi extins către întreaga populație.”

