(P) HUAWEI Pura 80 Ultra aduce scena mai aproape ca niciodată – spectacol la Amfiteatrul TNB, dar și în Piața Universității

Magia unui spectacol de teatru este rezervată, de obicei, doar oamenilor din sală. Tehnologia este însă capabilă să rupă această barieră și să-i transforme în spectatori chiar și pe cei care trec, întâmplător, prin fața teatrului.

Noul smartphone HUAWEI Pura 80 Ultra a reușit să facă acest lucru, datorită camerelor sale inovatoare. Trecătorii din Piața Universității din București au avut astfel ocazia, într-o seară, să se bucure de spectacolul „Micul Prinț”, jucat de Oana Pellea și Lari Giorgescu, în Amfiteatrul TNB, de pe acoperișul clădirii, și proiectat pe un perete vizibil din stradă. Telefonul HUAWEI Pura 80 Ultra este disponibil acum în magazinul online HUAWEI Store.

Atmosfera de pe scenă, resimțită și în stradă datorită noului HUAWEI Pura 80 Ultra

Reprezentația a avut loc la 24 de metri deasupra Pieței Universității. Spectacolul a fost proiectat cu ajutorul camerelor HUAWEI Pura 80 Ultra, pe turnul teatrului. Astfel, imaginile surprinse cu zoom-ul 10x au făcut ca emoția transmisă de actori să ajungă până în stradă. Cei care s-au oprit să vadă reprezentația au putut observa detaliile din scenă, expresiile personajelor interpretate de Oana Pellea și Lari Giorgescu, și intensitatea momentelor-cheie ale spectacolului, ca și cum s-ar fi aflat în Amfiteatrul TNB.

Până în Piața Universității au ajuns și trăirile la fel de intense transmise de artista Valeria Stoica în timpul concertului susținut, recent, tot în Amfiteatrul TNB. Proiectat, de asemenea, cu noul smartphone HUAWEI pe turnul teatrului, concertul Valeriei Stoica a fost accesibil astfel tuturor celor care s-au aflat atunci în fața Teatrului Național. O dovadă că, prin performanțele sale fotografice, Pura 80 Ultra redefinește, practic, dimensiunea conexiunilor dintre oameni.

HUAWEI Pura 80 Ultra, un smartphone pentru fotografii memorabile în timpul spectacolelor

HUAWEI Pura 80 Ultra este dotat cu prima cameră duală telephoto comutabilă din industrie. Aceasta înglobează un zoom mediu de 3,7x și un zoom super-telephoto de 9,4x, precum și un senzor de 1/1.28 inch, cel mai mare dintre dispozitivele similare de pe piață. Camera permite astfel obținerea unor cadre de o claritate impresionantă, atât de la apropiere, cât și de la depărtare, oferind o experiență revoluționară în materie de fotografiere.

În același timp, HUAWEI Pura 80 Ultra este primul smartphone din industrie care acceptă modul portret 10x. Asta înseamnă că este capabil să aducă în fața ta peisajele și persoanele aflate la mare distanță și să păstreze totodată profunzimea imaginilor și elementele atmosferei din jur.

Pura 80 Ultra vine și cu o cameră HDR Ultra Lighting de 1 inch, care este camera principală cu cea mai mare captare de lumină din industrie. Cu o gamă dinamică record, de 16EV, și cu tehnologia TCG-HDR, camera poate capta separat detaliile din zonele ultra-luminoase, luminoase și întunecate, obținând efecte dinamice surprinzătoare. Toate aceste dotări fac din HUAWEI Pura 80 Ultra un smartphone ideal pentru fotografierea sau filmarea în timpul spectacolelor, unde jocurile de lumini și umbre fac parte din decor.

La rândul său, senzorul Ultra Chroma sporește autenticitatea imaginilor pentru că optimizează fiecare obiect fotografiat pentru o reproducere fidelă a culorilor.

Pura 80 Ultra se remarcă și prin capacitățile sale de a surprinde fotografii extrem de clare în mișcare. Funcția Moving Picture, cu care este echipat, asigură înregistrarea automată a 1,5 secunde înainte și după apăsarea declanșatorului, astfel ca apoi să alegi cel mai bun cadru posibil din cele 3 secunde ale filmării.

Datorită performanțelor sale remarcabile la capitolele foto, video și zoom, HUAWEI Pura 80 Ultra, s-a clasat recent pe primul loc pe podiumul global al imagisticii, alcătuit de DXOMARK, cu un scor general istoric, de 175 de puncte.

Design premium și baterie robustă

Caracteristicile camerelor sale sunt însă doar unul dintre aspectele care fac din Pura 80 Ultra un smartphone premium. La acest profil contribuie semnificativ și designul său rafinat, pus în valoare de două variante de culoare – Prestige Gold și Golden Black. Experiența tactilă similară cu finețea glazurii, oferă telefonului o notă de eleganță în plus.

HUAWEI Pura 80 Ultra este însă și un dispozitiv robust, grație bateriei de 5170mAh, care se alimentează atât prin tehnologia 100W HUAWEI SuperCharge, cât și prin sistemul 80W Wireless HUAWEI SuperCharge.

În același timp, inteligența artificială este integrată de Pura 80 Ultra printr-un set de funcții interactive care asigură un control mai precis și o securitate sporită. Una dintre aceste funcții este mesageria AI, prin care telefonul își recunoaște proprietarul și ascunde conversațiile de privirile străinilor. O altă funcție din acest set este anularea AI a zgomotului din timpul apelurilor, care filtrează în mod inteligent sunetele de fundal, pentru ca apelurile să fie foarte clare atât pentru tine, cât și pentru interlocutor.

Întreaga serie Pura 80, disponibilă acum pe HUAWEI Store. Descoperă beneficiile perioadei promoționale

Pura 80 Ultra face parte din noua serie HUAWEI Pura 80, care include și modelul Pro. Ambele sunt disponibile în magazinul online oficial HUAWEI Store. Pura 80 Ultra poate fi achiziționat la prețul de 7.999 lei, iar Pura 80 Pro, la 5.999 lei. Până la finalul lunii septembrie, este în desfășurare o campanie promoțională, în cadrul căreia, orice achiziție a unui astfel de smartphone din HUAWEI Store, aduce clienților un cupon cadou în valoare de 1.000 lei care poate fi folosit după 14 zile, un încărcător de 100W, 10x puncte în HUAWEI Store și serviciul HUAWEI Care+. De asemenea, alături de telefon, utilizatorii pot achiziționa un HUAWEI WATCH 5, la un preț promoțional de 1.649 lei, sau căștile HUAWEI FreeBuds Pro 4, la prețul promoțional de 749 lei.

Dată publicare: 12-09-2025 16:44



