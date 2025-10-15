(P) Ford accelerează electrificarea: Ecobonus de până la 9.600 de euro și leasing cu dobândă 0%

Ford România face un pas important spre mobilitatea sustenabilă, extinzând și majorând programul Ford ECOBONUS, destinat întregii game de autoturisme electrice, hibride și vehicule comerciale.

Scopul: acces mai ușor la tehnologie verde, oferte financiare avantajoase și livrare rapidă din stoc.

Revoluția electrică Ford

Programul oferă acum un Ecobonus de 9.600 de euro (TVA inclus) pentru achiziția oricărui model electric din stoc, valabil pentru persoane fizice și companii. În plus, Ford lansează un leasing financiar cu dobândă fixă 0%, creat special pentru vehiculele electrice și comerciale, permițând IMM-urilor să treacă la flote sustenabile fără costuri suplimentare.

Ford a conceput acest program pentru a demonta mitul prețurilor inaccesibile și a elimina birocrația. Clienții pot beneficia imediat de bonusul aplicat direct în showroom și pot pleca acasă cu mașina dorită.

Modele electrice cu prețuri remarcabile (Ecobonus inclus):

Ford Puma Gen-E – fabricat la Craiova, de la 23.500 de euro

– fabricat la Craiova, de la Ford Explorer Electric – spațiu și confort pentru toată familia, de la 29.000 de euro

– spațiu și confort pentru toată familia, de la Ford Capri Electric – reinterpretarea unei legende, de la 31.400 de euro

Aceste prețuri nu includ ecotichetul RABLA in valoare de 18.500 lei destinat persoanelor fizice.

Bonusuri și pentru gama hibridă și comercială

Programul se extinde și la modelele hibride, cu Ecobonus între 6.000 și 12.000 de euro. Exemplul vedetă: Ford Kuga PHEV, cel mai vândut plug-in hibrid din România în ultimii 4 ani, beneficiază de până la 12.000 de euro discount total, prin dublarea ecotichetului RABLA.

Liderul pieței de vehicule comerciale (conform DRPCIV) oferă și pentru gama Ford Pro de modele elecrice un bonus pornind de la 4.700 de euro fără TVA.

Angajamentul Ford România

Prin această campanie, Ford reafirmă sprijinul pentru mobilitatea durabilă, producția locală și tranziția rapidă către vehicule cu emisii zero.

Descoperiți gama electrică Ford în showroom-urile din toată țara, testați modelele și profitați de cele mai competitive oferte de pe piață. Acum este momentul să treceți la viitorul mobilității!

Dată publicare: 15-10-2025 13:40



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.