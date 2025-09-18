(P) Experiențe noi pe laptopurile ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR cu NVIDIA GeForce RTX seria 50

Advertoriale
Noile laptopuri ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR vin echipate cu plăci grafice GeForce RTX din seria 50, construite pe arhitectura revoluționară NVIDIA Blackwell.

Aceste noi chipuri împing limitele atât pentru gaming, cât și pentru creația de conținut, oferind o grafică incredibil de realistă și experiențe vizuale la un nivel fără precedent.

Datorită integrării AI de ultimă generație, performanța este multiplicată spectaculos prin NVIDIA DLSS 4, cadrele cu trasare completă a razelor de lumină se redau la o viteză fără precedent, iar NVIDIA Studio devine aliatul perfect pentru orice proiect creativ. Tot ce trebuie să faci este să îți dai frâu liber creativității.

Avantajele NVIDIA DLSS 4: viteză maximă și imagini superioare cu ajutorul AI

NVIDIA DLSS 4 promo

DLSS (Deep Learning Super Sampling) este o tehnologie dezvoltată de NVIDIA, bazată pe Inteligența Artificială, care folosește rețele neuronale avansate pentru a crește performanța grafică și a îmbunătăți calitatea imaginii în timp real. DLSS este capabilă să eșantioneze imagini la o rezoluție mai mică și utilizează date despre mișcare și feedback de la cadrele anterioare pentru a reconstrui imagini la calitate nativă sau chiar superioară când este activat Super Resolution.

DLSS 4 merge cu un pas înainte față de versiunile anterioare, integrând noul model AI Transformer, care îmbunătățește semnificativ calitatea imaginii, inclusiv pe generațiile anterioare de hardware. Pe plăcile grafice GeForce RTX seria 50, DLSS 4 face posibilă crearea a până la 3 cadre intermediare suplimentare per cadru randat cu ajutorul Multi Frame Generation. Implementarea în viitorul apropiat a tehnologiei NVIDIA Reflex 2 va asigura o receptivitate maximă și timpi de reacție rapizi, prin Frame Warp, o inovație care ține cont de cea mai recentă intrare a mouse-ului din joc.

Testele efectuate deja cu Reflex 2 indică un avantaj semnificativ în jocurile competitive prin scăderea latenței de la 64 ms la doar 16 ms într-un mediu controlat. La un frame rate de 144 Hz, activarea Reflex 2 scade întârzierea afișării imaginilor pe ecran fată de momentul desenării acestora de la 9 cadre la doar 2 cadre.

Creație asistată la fiecare pas de AI prin NVIDIA Studio

NVIDIA DLSS 4 promo

NVIDIA Studio îți oferă avantajul creativ absolut: performanță de top în editare video, randare 3D și design grafic, cu accelerări RTX integrate direct în aplicațiile profesionale datorită unei serii de instrumente exclusive. Driverele Studio, optimizate constant pentru stabilitate, alături de instrumentele exclusive bazate pe AI, transformă fluxurile de lucru în experiențe rapide și fluide.

Cu plăcile grafice GeForce RTX seria 50 și nucleele Tensor AI integrate, beneficiezi de cea mai avansată tehnologie AI pentru gaming, creație, productivitate și dezvoltare, direct pe laptopul tău ROG.

Bucură-te de Ray-tracing de ultimă generație cu laptopurile ROG Strix SCAR și ROG Zephyrus cu GeForce RTX seria 50

Poți beneficia chiar acum de ultima generație a tehnologiei NVIDIA RTX folosind unul din laptopurile ASUS ROG Strix SCAR 18 și ROG Zephyrus G16 care folosesc plăci video GeForce RTX seria 50 până la configurații ultra-performante care integrează modelul de top NVIDIA GeForce RTX 5090 dezlănțuit cu un TGP maxim de 175 W prin Dynamic Boost.

Pentru a stoarce fiecare strop de performanță disponibil, aceste laptopuri pot direcționa în mod automat cadrele de la GPU-ul discret direct către ecran, lucru care nu ar fi fost posibil fără utilizarea unui comutator MUX cu NVIDIA Advanced Optimus, opțiune care îmbunătățește performanța disponibilă cu aproximativ 5-10%.

Aceste laptopuri ultra-performante, subțiri și silențioase nu sacrifică durata de viață a bateriei, folosind la maxim avantajele suitei de tehnologii avansate bazate pe Inteligența Artificială NVIDIA Blackwell Max-Q. Astfel transformi modul în care lucrezi și te joci, obținând performanțe RTX AI de nivel următor prin nucleele Tensor Cores AI din generația a cincea disponibile pe toate plăcile video GeForce RTX din seria 50.

Poți comanda chiar acum din stoc, în multiple configurații, laptopurile ASUS ROG Strix SCAR 18 și ROG Zephyrus G16 direct din eShop ASUS România.

