Aflat la aproximativ 40km de capitală, palatul oferă cadrul fermecător pentru o nuntă în care arhitectura spectaculoasă, frumuseţea naturii şi decorul construit cu atenţie la detalii se întâlnesc pentru o experinţă de neuitat.

Construit între 1930 și 1932 pentru Prințul Nicolae, fratele Regelui Carol al II-lea, și extins ulterior în anii '80, Palatul Snagov îmbină elemente de inspirație brâncovenească cu decoruri baroce.

Spațiul poate găzdui atât evenimente intime, în salonul oficial cu o capacitate de 130 de persoane, cât și recepții de până la 300 de persoane pe terasa cu vedere la lac.

Experiență de peste 15 ani în organizarea evenimentelor

În spatele We Do Wow Events se află o experiență de peste 15 ani, acumulată de echipa cunoscută anterior sub numele Events by Carmen Ioniță.

Brandul We Do Wow Events a fost lansat oficial în 2019, după sute de proiecte premium organizate și coordonate.

Numele agenției spune, de fapt, povestea experiențelor create de echipă: reacția pe care invitații o au atunci când descoperă decorul spectaculos şi care este - „WOW!”.

Pentru echipa de profesionişti We Do Wow Events, organizarea unei nunți înseamnă mai mult decât coordonarea furnizorilor.

Înseamnă construirea unei experiențe în care fiecare detaliu trebuie să se integreze firesc în povestea mirilor.

Logistica unui eveniment la Palatul Snagov

O nuntă la Palatul Snagov presupune o organizare atentă și o bună coordonare a tuturor elementelor care contribuie la evenimentul special.

We Do Wow Events preia această responsabilitate și coordonează furnizorii, decorul și instalarea tuturor elementelor, astfel încât spațiul să fie pus în valoare, iar rezultatul final să fie unul spectaculos.

Planificarea atentă este esențială pentru ca, în ziua nunții, fiecare detaliu să se desfășoare firesc, iar mirii să se poată bucura fără griji de eveniment alături de invitații lor.

Un concept creat special pentru fiecare cuplu

Fiecare nuntă începe cu o poveste diferită. Echipa We do Wow Events transformă această poveste într-un concept vizual personalizat.

Prin randări, mirii pot vedea dinainte cum se vor integra florile, mesele, luminile și celelalte elemente în arhitectura palatului.

Atunci când organizezi o nuntă Palatul Snagov, acestea sunt cu atât mai utile cu cât dimensiunea și somptuozitatea spațiilor pot face dificilă imaginarea decorului final.

Echipa se ocupă şi de designul floral şi urmăreşte desfășurarea evenimentului conform planului.

De la decor floral spectaculos la concepte tematice

We Do Wow Events poate coordona evenimente de diferite dimensiuni, inclusiv nunți organizate la Palatul Snagov.

Serviciile includ selecția furnizorilor, managementul contractelor şi designul floral.

Printre proiectele realizate la Snagov s-au numărat decoruri în tonuri white-green, cu hortensii, trandafiri, bujori, alstroemeria, eucalipt, ruscus și lisianthus, completate de lăcrămioare.

Scările princiare de la intrare au fost decorate cu peste 200 de plante și felinare. Seara, cilindrii cu lumânări transformă spațiul într-o atmosferă de „mystery and candlelight”.

Pentru cuplurile care își doresc ceva cu adevărat diferit, echipa poate transforma o temă îndrăzneață în realitate.

Pentru cei care își imaginează propria poveste la Palatul Snagov, We Do Wow Events oferă 2 ore de consultanță gratuită, pentru a explora ideile, posibilitățile și direcția evenimentului.