În 2026, buchetele de mireasă şi naşă pun accent pe texturi bogate, naturaleţe şi combinaţii de culori inspirate de frumuseţea toamnei.

Culorile toamnei 2026

Paleta cromatică a toamnei este dominată de nuanţe sofisticate. Culorile precum maro sau caramel, asemănătoarea cafelei cu lapte, aduc un aer rafinat. Burgundy şi vişiniu oferă eleganţă, iar nuanţele de roşu cărămiziu şi galben muştar amintesc de frunzele de toamnă.

Pentru miresle care îşi doresc culori puternice, nuanţele de roz şi mov creează contraste impresionante. Nuanţele de crem rămân alegerea clasică, ideale pentru a păstra eleganţa buchetului de mireasă sau de naşă.

Ce flori să alegi pentru buchetele de mireasă/naşă de toamnă

Dalia este una dintre florile reprezentative ale toamnei. Cu petale în straturi și disponibile în nuanțe de la piersică până la burgundy, aceasta poate deveni punctul central al buchetului.

Hortensia de toamnă, în special varietățile „antique”, oferă volum, în nuanțe de verde vintage și roșu.

Pentru un buchet sofisticat, trandafirii de grădină, inclusiv soiul David Austin, sunt alegerea perfectă. Petalele bogate şi parfumul inconfundabil îi transformă în flori premium.

Crizantemele, în tonuri de roşu sau galben, adaugă textură și sunt apreciate pentru rezistența lor. Eustoma completează buchetul prin delicatețe.

Pentru un aspect autentic de toamnă pot fi adăugate bumbac, măceșe, pampas, astilbe, frunze de stejar sau eucalipt.

Buchetul miresei și buchetul nașei

Cele două buchete trebuie să se completeze, dar să nu fie identice. Buchetul miresei poate fi mai mare, cu o structură asimetrică, folosind mai multe flori. Se pot adăuga panglici lungi de mătase.

Buchetul naşei poate fi mai mic, cu o formă bine definită şi mai puţine nuanţe, păstrând însă legătura vizuală cu buchetul miresei.

Cum păstrezi florile proaspete

Pentru ca buchetele să își păstreze frumusețea pe parcursul celor 8-12 ore de eveniment, este recomandată livrarea în dimineața nunții și manipularea atentă a florilor. În timpul ședinței foto acestea trebuie ferite de soarele puternic și de căldură.

În momentele de pauză, buchetul poate fi păstrat într-un vas cu apă proaspătă, departe de surse de căldură și lumină directă.

La We Do WOW Flowers, buchetele de mireasă și nașă sunt create în funcție de tematica nunţii, ținută și preferințele fiecărei cliente.

Fiecare floare este aleasă cu grijă pentru a construi un buchet rafinat, care să completeze ținuta și să contribuie la frumusețea unei zile atât de importante.

De la nuanțele florilor până la forma buchetului și cele mai mici detalii, fiecare buchet este gândit pentru a se potrivi poveștii voastre.