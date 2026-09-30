Unul dintre cele mai apreciate cadouri de toamnă este aranjamentul floral în dovleac. Asociat mai degrabă cu decorul de Halloween, dovleacul capătă o noua întrebuinţare. Acesta devine baza perfectă pentru un aranjament cu flori elegant.

La florăria Băiatul cu Flori, transformăm dovlecii cu flori în adevărate elemente de decor, perfecte pentru a fi dăruite şi pentru a aduce frumuseţea toamnei în orice casă sau birou.

Florile care dau viață dovlecilor de toamnă

La realizarea unui aranjament floral spectaculos începem cu alegerea tipurilor de flori potrivite. Pentru aranjamentele de toamnă, se folosesc flori cu forme şi texture diferite, astfel încât creaţia să aibă propria personalitate.

Crizantemele, hortensiile și daliile oferă volum și structură, în timp ce trandafirii, orhideele, crinii și eustoma adaugă eleganță și finețe. În funcție de aranjamentul floral pe care dorim să îl realizăm, pot fi integrate și gerbera şi garoafe.

Pentru un aspect autentic de toamnă, florile sunt completate de elemente naturale precum frunze de stejar, spice de grâu sau ierburi uscate.

Dovleci cu flori: De la Pumpkin Bloom la Violet Dream

Colecția de dovleci cu flori de la Băiatul cu Flori pune accent pe autenticitate. Fiecare dovleac este pregătit cu atenție pentru ca întregul aranjament floral să își păstreze frumusețea cât mai mult timp.

Printre modelele care surprind cel mai bine atmosfera toamnei se numără Pumpkin Bloom, un aranjament inspirat de lumina caldă a zilelor de octombrie, și Autumn Charm, o compoziție generoasă, plină de texturi și culori specifice toamnei.

Pentru cei care preferă combinațiile mai îndrăznețe există Violet Dream, un aranjament în tonuri de violet, cu un aer contemporan.

Dovleacul vopsit roz sau auriu, completat de trandafiri, transformă aranjamentul într-un cadou romantic și de neuitat.

Un cadou de toamnă pentru orice ocazie

Un bostan cu flori nu este numai un decor de Halloween. Este alegerea potrivită pentru o aniversare, o onomastică, pentru Sf. Mihail şi Gavril, pentru un gest de mulţumire sau pentru a-I spune cuiva “mă gândesc la tine”.

Aceste aranjamente florale sunt, de asemenea, o alegere elegantă pentru birou, recepţie, sala de conferinţe, aducând un strop din frumuseţea toamnei la serviciu.

Dovleci cu flori livrați în București

La Băiatul cu Flori, fiecare aranjament floral este pregătit cu atenție, de la alegerea florilor şi până la livrare.

Dovlecii cu flori sunt creați pentru a păstra farmecul toamnei, dar și pentru a transforma un simplu cadou într-o experiență de neuitat.