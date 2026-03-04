Război în Iran, a cincea zi. Care ar fi fost ținta rachetei iraniene doborâtă de NATO. „Nu era Turcia”
(P) Caravana medicală „Obezitatea este o boală" aduce evaluări gratuite în mallurile din București

Cu ocazia Zilei Mondiale a Obezității, compania Lilly lansează Caravana medicală „Obezitatea este o boală” în luna martie, un program de evaluare gratuită dedicat publicului larg.

Marcarea anuală a acestei zile reprezintă un moment esențial în calendarul global al sănătății publice, atrăgând atenția asupra uneia dintre cele mai persistente provocări medicale ale prezentului: obezitatea.

Ce este obezitatea?

Obezitatea este, conform ghidurilor medicale internaționale, o boală cronică, progresivă și complexă, tot mai frecventă în România, asociată cu peste 200 de complicații cronice: de la diabet zaharat și hipertensiune arterială până la tulburări metabolice și impact emoțional semnificativ.

Mulți oameni se confruntă cu rezistența biologică la scăderea în greutate, aceasta fiind tendința naturală a organismului de a rezista scăderii în greutate, ceea ce face adesea dificil acest proces sau menținerea greutății după efortul conștient de slăbire.

Cum știu dacă am obezitate? Rolul IMC și al evaluării medicale

Deși Indicele de Masă Corporală (IMC) este utilizat frecvent pentru clasificarea obezității, acest indicator nu spune întreaga poveste. Medicul poate lua în considerare raportul talie–înălțime, impactul asupra sănătății, calitatea vieții, prezența complicațiilor și altele.

De ce este esențial consultul medical?

Pentru că scăderea în greutate nu este un efort individual, ci unul ce necesită expertiză medicală. Fiindcă tratamentele, fie că vorbim de modificări ale stilului de viață, medicație sau intervenții chirurgicale, trebuie personalizate. Doar un medic poate recomanda soluția potrivită. Aici poți găsi un medic specialist din zona ta.

Vrei să faci primul pas? Îl poți face gratuit, în mall

Pentru a sustine publicul în adoptarea unor decizii informate privind sănătatea, Caravana medicală „Obezitatea este o boală” va fi prezentă în două centre comerciale din București - Promenada Mall și Mega Mall - unde va amenaja un spațiu dedicat evaluării statusului ponderal.

Ce te așteaptă în spațiul dedicat pentru evaluare?

·      spațiu propriu și prietenos, creat pentru confortul tău

·      analiza a compoziției corporale cu ajutorul cântarului profesional

·      discuție individuală cu un nutriționist

·      recomandări personalizate pentru un stil de viață sănătos

·      broșuri și materiale informative utile

Locații:

  • Promenada Mall – 4-10 martie
  • Mega Mall – 12-18 martie

De ce să participi?

Pentru mulți oameni, un astfel de eveniment reprezintă primul pas spre înțelegerea reală a propriei stări de sănătate. Dialogul cu un specialist te poate ajuta să clarifici ceea ce simți, să îți validezi eforturile depuse și să primești îndrumări sigure, bazate pe dovezi științifice, adaptate nevoilor tale.

Caravana medicală „Obezitatea este o boală” este mai mult decât un eveniment de informare — este o invitație la conștientizare, prevenție și grijă față de propria sănătate. Prin accesul la evaluări gratuite și la specialiști, fiecare pas făcut contează. Implică-te, informează-te și oferă-ți șansa unui început mai sănătos.

