(P) Descoperă puterea AMD Ryzen™ AI 400 Series cu noile laptopuri ASUS Copilot+ PC

Noile generații de laptopuri ASUS ProArt și Zenbook combină aplicațiile ASUS AI exclusive cu procesoarele AMD Ryzen™ AI 400 Series pentru a oferi cel mai complet ecosistem Copilot+ PC conceput pentru creatori, profesioniști și utilizatorii de zi cu zi.

ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306): pregătit pentru aventură Noul ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) reprezintă rodul colaborării cu GoPro, un parteneriat care consolidează viziunea comună a celor două companii pentru a sprijini creatorii de pretutindeni. Designul inspirat de GoPro, cu finisaj metalic negru și husă asortată, este creat special pentru creatorii mereu în mișcare, cu un format robust și convertibil cu balama specială care permite rotirea ecranului la 360 de grade pentru a face față oricărei aventuri. Configurația laptopului ASUS ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306) este optimizată pentru fluxuri de lucruri creative, fiind echipat cu un procesor AMD Ryzen™ AI Max+ 395 cu NPU de 50 TOPS și grafică de nivel profesional cu 128 GB de memorie LPDDR5X RAM ultra-rapidă la 8000 MHz. Aceasta folosește o arhitectură unificată ce permite alocarea în funcție de nevoile momentului către sarcini grafice intensive sau fluxuri asistate de AI. Laptopurile din seria ASUS ProArt sunt, fără îndoială, cele mai bune laptopuri pentru creatorii GoPro, combinând instrumente puternice pentru captarea și crearea de conținut. Cei care aleg să achiziționeze acest produs beneficiază de o ofertă exclusivă care constă într-un abonament GoPro Premium+ oferit gratuit pentru o perioadă de 12 luni. Acest abonament permită încărcarea automată în cloud a conținutului de pe camera GoPro, spațiu nelimitat de stocare pentru înregistrările GoPro, videoclipuri care extrag cele mai importante momente în mod automat, până la 50% reducere la accesorii de pe siteul GoPro.com, transmisii live și multe altele. Și alte produse ASUS sunt eligibile pentru abonamente GoPro Premium+ pentru perioade de 6 sau 3 luni de zile. Pentru a afla mai multe detalii te invităm să vizitezi pagina dedicată parteneriatului ASUS GoPro.

ASUS Zenbook S16 (UM5606): alchimie modernă cu Ceraluminum Noul model ASUS Zenbook S16 (UM5606) îmbină performanța la nivel profesional cu un design elegant, unic, cu șasiu integral din metal cu capac ușor și durabil confecționat din Ceraluminum. Carcasa de doar 1.1 centimetri grosime este cu 30% mai ușoară și de 3 ori mai rezistentă la uzură, zgârieturi și șocuri, fiind, totodată, și mai ușor de curățat. Performanța este accelerată în fluxuri de productivitate și creativitate de noul procesor AMD Ryzen™ AI 9 465 prevăzut cu un NPU de 50 TOPS care permite rularea aplicațiilor precum Microsoft 365 sau întreaga suită Adobe cu toate funcțiile accelerate de AI integrate inteligent în interfața familiară. Alege noul ASUS Zenbook S16 (UM5606) și nu vei face compromisuri la capitolul performanță datorită soluției termice incredibile care funcționează silențios, soluție ce îți permite să lucrezi întru mediu plăcut, unde te poți concentra în permanență. ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406): noul Zen cu AI Modelul ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) este un veritabil Zenbook cu design subțire și ușor ce ascunde puterea oferită de procesorul AMD Ryzen™ AI 7 445 cu tehnologie AI care permitea funcționarea instrumentelor AI la viteză maximă, non-stop, datorită bateriei ce ofertă peste 25 de ore de funcționare departe de priză. Creatorii mereu în mișcare vor aprecia portabilitatea absolută oferită de noul ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406), un laptop care cântărește doar 1.2 kg și are o grosime de doar 14.9 milimetri, suficient însă pentru a integra un set complet de porturi I/O, sunet puternic cu difuzoare super-liniare și un senzațional ecran de 14 inch cu tehnologie ASUS OLED pentru experiențe vizuale realiste.

Protecție în orice moment și în orice situație Indiferent ce model vei alege dintre cele prezentate, poți dormi liniștit pentru că investiția ta este protejată de cel mai exigent test de rezistentă pentru laptopuri, standardul MIL-STD 810H folosit de armata SUA. Acesta constă din nu mai puțin de 12 metode de testare și 26 de proceduri care asigură fiabilitate și durabilitate maximă la șocuri mecanice, vibrații, temperaturi ridicate sau scăzute, la altitudine, radiații solare, umiditate și în medii bogate în nisip și praf. Dacă îți dorești și mai multă siguranță, ASUS Perfect Warranty îți oferă protecție suplimentară împotriva accidentelor pentru dispozitivele tale ASUS, fără taxe suplimentare. Tot ce ai de făcut este să te înregistrezi ca membru ASUS, să îți înregistrezi produsul în 90 de zile de la achiziție și vei fi acoperit în cazul daunelor cauzate de căderi accidentale și coliziuni, deteriorare cauzată de lichide, supraîncărcări electrice sau spargere accidentală.

