(P) Certificatul Cambridge: de ce tot mai mulți români aleg să-și confirme oficial nivelul de engleză

În toate aceste situații apare aceeași condiție: nivelul de engleză trebuie demonstrat, nu doar menționat. De aici și interesul tot mai mare pentru certificările internaționale, iar Cambridge este una dintre cele mai cunoscute opțiuni.

Ce presupune certificarea Cambridge

Certificarea Cambridge este un examen internațional care stabilește oficial nivelul de limbă: B2, C1 sau C2. Testul evaluează în mod echilibrat citirea, scrierea, înțelegerea audio și exprimarea orală, iar rezultatul obținut este recunoscut de universități și angajatori din numeroase țări. Tocmai de aceea, tot mai mulți candidați aleg pregătire Cambridge Online, fără a compromite rigoarea sau structura necesară pentru examen.

Certificatul nu are termen de expirare. Îl obții o dată și rămâne al tău. Îl poți folosi peste un an, peste cinci sau exact în momentul în care apare oportunitatea potrivită.

Pentru cei care folosesc deja engleza la job sau în studii, examenul nu înseamnă să o ia de la capăt. Înseamnă să pună un reper clar pe ceva ce știu deja să facă. O confirmare oficială a unui nivel pe care l-au construit în timp.

Unde te poți pregăti pentru examen

Pentru cei care se hotărăsc să susțină examenul, e important să știe un lucru simplu: testul are o structură clară. Are reguli. Are capcane. Dacă nu le înțelegi, pierzi puncte fără să-ți dai seama.

În România, unul dintre centrele unde se organizează cursuri de pregătire Cambridge este Oratorica. Programele sunt construite pe formatul oficial al examenului și includ:

● exerciții specifice pentru fiecare probă

● simulări complete de examen

● feedback individual pentru speaking și writing

● profesori certificați internațional

Programele sunt adaptate structurii oficiale Cambridge Assessment, iar formatul este online, ceea ce oferă flexibilitate celor care lucrează sau au un program încărcat. De ce contează Cambridge în România

Multe companii din IT, outsourcing, financiar sau automotive lucrează direct cu clienți din afara țării. În astfel de roluri, nivelul de engleză nu este negociabil. La recrutare, un certificat Cambridge simplifică decizia: arată clar că poți susține o prezentare, redacta documente sau participa la ședințe fără blocaje. Pentru candidații cu experiență similară, diferența poate sta exact în această confirmare oficială.

Pentru elevii și studenții din România care aplică la universități din Europa sau la programe de tip Erasmus, certificatul este adesea acceptat ca dovadă a competenței lingvistice. Nu mai este nevoie de testări suplimentare sau explicații. Este un document standardizat, recunoscut, care îți face dosarul complet și te scutește de etape în plus.

De unde începi dacă vrei certificarea Cambridge

Dacă te gândești să susții examenul, la Oratorica poți începe cu o testare gratuită de nivel și o ghidare de la un manager dedicat. Acesta îți explică ce variantă ți se potrivește și cum te poți pregăti eficient, inclusiv dacă ești interesat de cursuri de engleză pentru adolescenți orientate spre certificări internaționale.