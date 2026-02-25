Viktor Orban îi acuză pe liderii de la Bruxelles că ”au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului” în Ucraina
Viktor Orban îi acuză pe liderii de la Bruxelles că ”au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului” în Ucraina

(P) Certificatul Cambridge: de ce tot mai mulți români aleg să-și confirme oficial nivelul de engleză

Advertoriale
Banner crambridge 1

Un salariu mai mare vine, de obicei, cu cerințe mai clare. La fel și un job într-o companie internațională. La fel și admiterea la o universitate din afara țării.

autor
Stirileprotv

În toate aceste situații apare aceeași condiție: nivelul de engleză trebuie demonstrat, nu doar menționat. De aici și interesul tot mai mare pentru certificările internaționale, iar Cambridge este una dintre cele mai cunoscute opțiuni.

Ce presupune certificarea Cambridge

Certificarea Cambridge este un examen internațional care stabilește oficial nivelul de limbă: B2, C1 sau C2. Testul evaluează în mod echilibrat citirea, scrierea, înțelegerea audio și exprimarea orală, iar rezultatul obținut este recunoscut de universități și angajatori din numeroase țări. Tocmai de aceea, tot mai mulți candidați aleg pregătire Cambridge Online, fără a compromite rigoarea sau structura necesară pentru examen.

Certificatul nu are termen de expirare. Îl obții o dată și rămâne al tău. Îl poți folosi peste un an, peste cinci sau exact în momentul în care apare oportunitatea potrivită.

Pentru cei care folosesc deja engleza la job sau în studii, examenul nu înseamnă să o ia de la capăt. Înseamnă să pună un reper clar pe ceva ce știu deja să facă. O confirmare oficială a unui nivel pe care l-au construit în timp.

Unde te poți pregăti pentru examen

Pentru cei care se hotărăsc să susțină examenul, e important să știe un lucru simplu: testul are o structură clară. Are reguli. Are capcane. Dacă nu le înțelegi, pierzi puncte fără să-ți dai seama.

În România, unul dintre centrele unde se organizează cursuri de pregătire Cambridge este Oratorica. Programele sunt construite pe formatul oficial al examenului și includ:

●     exerciții specifice pentru fiecare probă

●     simulări complete de examen

●     feedback individual pentru speaking și writing

●     profesori certificați internațional

Programele sunt adaptate structurii oficiale Cambridge Assessment, iar formatul este online, ceea ce oferă flexibilitate celor care lucrează sau au un program încărcat. De ce contează Cambridge în România

Multe companii din IT, outsourcing, financiar sau automotive lucrează direct cu clienți din afara țării. În astfel de roluri, nivelul de engleză nu este negociabil. La recrutare, un certificat Cambridge simplifică decizia: arată clar că poți susține o prezentare, redacta documente sau participa la ședințe fără blocaje. Pentru candidații cu experiență similară, diferența poate sta exact în această confirmare oficială.

Pentru elevii și studenții din România care aplică la universități din Europa sau la programe de tip Erasmus, certificatul este adesea acceptat ca dovadă a competenței lingvistice. Nu mai este nevoie de testări suplimentare sau explicații. Este un document standardizat, recunoscut, care îți face dosarul complet și te scutește de etape în plus.

De unde începi dacă vrei certificarea Cambridge

Dacă te gândești să susții examenul, la Oratorica poți începe cu o testare gratuită de nivel și o ghidare de la un manager dedicat. Acesta îți explică ce variantă ți se potrivește și cum te poți pregăti eficient, inclusiv dacă ești interesat de cursuri de engleză pentru adolescenți orientate spre certificări internaționale. Detaliile despre testare și înscriere pot fi obținute direct de la echipa Oratorica: +40 (752) 183 730.

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO EXCLUSIV Acum ce urmează, Sorana? Declarația care ridică semne de întrebare despre Cîrstea, după despărțirea de Ion Țiriac Jr.
VIDEO EXCLUSIV Acum ce urmează, Sorana? Declarația care ridică semne de întrebare despre Cîrstea, după despărțirea de Ion Țiriac Jr.

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) Descoperă puterea AMD Ryzen™ AI 400 Series cu noile laptopuri ASUS Copilot+ PC
Advertoriale
(P) Descoperă puterea AMD Ryzen™ AI 400 Series cu noile laptopuri ASUS Copilot+ PC

Noile generații de laptopuri ASUS ProArt și Zenbook combină aplicațiile ASUS AI exclusive cu procesoarele AMD Ryzen™ AI 400 Series pentru a oferi cel mai complet ecosistem Copilot+ PC conceput pentru creatori, profesioniști și utilizatorii de zi cu zi.

(P) Bucură-te de farmecul iubirii fără ca bugetul tău să sufere. Cum să te organizezi financiar în Luna îndrăgostiților
Advertoriale
(P) Bucură-te de farmecul iubirii fără ca bugetul tău să sufere. Cum să te organizezi financiar în Luna îndrăgostiților

Iubirea trebuie sărbătorită în fiecare zi, dar în februarie, de Valentine’s Day și Dragobete, simți nevoia ca, pe lângă gesturile și cuvintele frumoase, să îți exprimi sentimentele față de persoana iubită și prin niște cadouri speciale. 

(P) HUAWEI FreeClip 2, căștile-bijuterie cu care îți poți surprinde persoana iubită de Valentine’s Day
Advertoriale
(P) HUAWEI FreeClip 2, căștile-bijuterie cu care îți poți surprinde persoana iubită de Valentine’s Day

În luna februarie, alegerea celui mai potrivit cadou de Valentine’s Day pentru persoana iubită este o misiune importantă pentru orice îndrăgostit. 

Recomandări
Noi pârtii și stațiuni montane în România. Strategia Guvernului pentru modernizarea și promovarea turismului de iarnă
Stiri Turism
Noi pârtii și stațiuni montane în România. Strategia Guvernului pentru modernizarea și promovarea turismului de iarnă

Pe fondul unui sezon de schi imprevizibil din pricina schimbărilor climatice, România își propune să investească în extinderea și modernizarea domeniilor schiabile. 

România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR. Ilie Bolojan se va întâlni joi cu Ursula von der Leyen
Stiri Economice
România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR. Ilie Bolojan se va întâlni joi cu Ursula von der Leyen

Ar fi un miracol ca România să mai salveze banii din PNRR pentru reforma pensiilor magistraților.

Mii de metri cubi de lemn tăiat ilegal, descoperiți în depozite din jurul Capitalei. Prejudicii de aproape 2 milioane de lei
Știri Actuale
Mii de metri cubi de lemn tăiat ilegal, descoperiți în depozite din jurul Capitalei. Prejudicii de aproape 2 milioane de lei

Fenomenul furtului de lemn din pădurile României pare de neoprit. Peste 3.500 de metri cubi de lemn tăiați ilegal au fost descoperiți într-o singură lună la controalele făcute de Garda Forestieră. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Februarie 2026

47:21

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Februarie 2026

01:45:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Un șantier plin de promisiuni

42:02

Alt Text!
Doctor de bine
(P) După operație, sistemul nervos se recuperează într-un an. Ce rol are neuronavigația în neurochirurgie, într-un centru integrat destinat patologiei cerebrale, ne spune prof. dr. Horia Pleș, medic primar neurolog

17:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Atalanta - Borussia Dortmund 0-0, ACUM, pe Sport.ro: duelul spectaculos care deschide seara de Champions League

Sport

Răzvan Lucescu, în fața unui coșmar la meciul cu Celta Vigo. Pe cine e nevoit să trimită în teren