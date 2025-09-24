(P) BRD prezintă People of Enescu: publicul care dă viață festivalului

Privind în jur, vezi tineri entuziaști, melomani cu experiență, artiști, familii sau turiști străini - fiecare cu propria poveste, fiecare cu propriul stil. Împreună, dau naștere unei atmosfere care transformă festivalul într-o experiență colectivă. Dincolo de repertoriile extraordinare și de numele mari care urcă pe scenă, există un alt spectacol: cel al oamenilor care vin să trăiască muzica.

Pentru a surprinde această energie, BRD a lansat People of Enescu, o serie foto-video care documentează publicul festivalului și felul în care el contribuie la atmosfera unică a fiecărei ediții. Prin ochii jurnaliștilor și fotografilor care vorbesc cu spectatorii, descoperim povești personale, motivații, emoții și, nu în ultimul rând, felul în care fiecare vizitator se exprimă prin stilul său.

Muzica ce aduce oamenii împreună

Într-o lume în care totul se schimbă cu viteză, muzica clasică rămâne un punct fix, un loc de întâlnire. La Festivalul Enescu, publicul nu vine doar pentru partituri și interpreți de renume mondial, ci și pentru a trăi atmosfera care se naște în jurul muzicii. Pentru unii ascultători este emoția primei întâlniri cu o orchestră celebră, pentru alții, intensitatea unei simfonii care umple sala Ateneului sau aplauzele care se prelungesc după un recital memorabil.

Această întâlnire dintre muzică și public creează o legătură care trece dincolo de concerte, iar festivalul ajunge să fie perceput ca un reper în viața culturală a orașului. De la ediție la ediție, experiența comună devine parte din identitatea celor care revin să asculte muzica împreună.

Stiluri care spun povești

Moda și muzica au mereu un dialog subtil. Ținutele alese de public nu sunt doar expresii de stil personal, ci și o formă de respect pentru experiența de concert. De la rochii elegante la costume reinterpretate, de la detalii îndrăznețe la simplitatea bine gândită, fiecare apariție contribuie la estetica festivalului.

People of Enescu surprinde acest spectacol vizual și arată că muzica clasică poate fi trăită cu aceeași libertate și creativitate ca orice alt gen. Publicul își construiește propria imagine a festivalului, iar diversitatea de stiluri devine parte din identitatea sa.

În cadrul Festivalului Enescu experiența nu se oprește la scena Ateneului sau la aplauzele de la Sala Palatului. Ea continuă în foaiere, pe străzi, în conversațiile dintre prieteni și în ținutele care spun povești. Publicul e cel care transformă fiecare ediție, unde clasicul e trăit cu aceeași naturalețe și libertate ca la orice alt festival contemporan.

People of Enescu arată cum tinerii își fac loc lângă melomani, cum outfit-urile spectatorilor devin un limbaj prin care spui că îți pasă de muzică, cum emoțiile împărtășite creează comunitate. Clasicul nu rămâne doar pe partitură, ci prinde viață prin felul în care oamenii îl trăiesc împreună.

Festivalul Internațional George Enescu 2025

Între 24 august și 21 septembrie 2025 Bucureștiul și alte orașe din țară găzduiesc una dintre cele mai mari manifestări de muzică clasică din lume: Festivalul Internațional George Enescu. Ediția 2025 are tema „Anniversaries / Celebrations”, marchează 70 de ani de la dispariția lui George Enescu și reunește peste 4.000 de artiști în 95+ / 100+ concerte. Pe afiș se regăsesc orchestre de top precum Orchestre National de France, Royal Philharmonic Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich și Royal Concertgebouw Orchestra, alături de soliști precum Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Sir András Schiff sau Alexandre Kantorow. BRD – Groupe Société Générale este partener principal al festivalului și susține inițiative care aduc clasicul mai aproape de noile generații, inclusiv seria nouă de concerte Enescu în Control, powered by BRD.

