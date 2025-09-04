(P) BRD aduce The Original Superstars live la Festivalul Enescu 2025 - The Bad Boy of the Opera

Poveștile lor par scrise pentru vremurile noastre: cultul fanilor, rivalități, lucrări-hit. Doar că totul a început cu mult înaintea erei digitale, iar ecoul încă se aude.

Au ridicat muzica la rang de spectacol total, au stârnit pasiuni și au trăit vieți care ar fi făcut breaking news în orice epocă.

Ei au fost starurile de dinainte sǎ existe staruri!

Redescoperă-i pe George Enescu, J.S. Bach, Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven, W.A. Mozart, Franz Liszt sau Richard Wagner în cea mai nouă campanie BRD la Festivalului Internațional George Enescu: The Original Superstars. Muzica clasică readusă în prezentul culturii contemporane așa cum n-ai mai auzit-o până acum: cu povești legendare, întâmplări nemaiauzite, concerte alternative - Enescu în Control, powered by BRD, și multe alte surprize.

Richard Wagner, The Bad Boy of the Opera

Wagner nu a fost doar compozitor, ci și revoluționar. După ce a participat la revolta din Dresda în 1849, a fost exilat și a început să scrie marele ciclu dramatic „Inelul Nibelungilor”. Patru opere, 15 ore de muzică, 26 de ani de muncă titanică. A rescris regulile teatrului muzical prin conceptul de „operă totală”: laitmotive recurente, orchestră gigantică, mitologii reinventate și armonii cum nu s-au mai auzit. Era un vizionar, dar și un personaj controversat, implicat în scandaluri financiare și amoroase. Purta halate de satin roz, prefera parfumurile florale și își idolatriza câinele, Peps. A rămas însă cel care a schimbat pentru totdeauna felul în care privim opera, o legendă!

Wagner a fost și primul mare „showrunner” al muzicii. A gândit totul ca un spectacol complet: scenă, costume, decoruri, dramaturgie. Bayreuth, teatrul construit pentru a-i pune în scenă viziunea, rămâne și astăzi locul pasionaților de operă din întreaga lume.

Știa să provoace și să fascineze. A intrat în istorie cu datorii uriașe, scandaluri publice și prietenii tumultuoase, dar și cu susținători devotați care îl considerau un geniu absolut. Îl iubeai sau îl detestai, dar nu puteai să-l ignori.

Astăzi, Wagner e sinonim cu grandoarea și excesul. Muzica lui ridică întrebări, stârnește pasiuni și împarte publicul. Dar exact în asta constă forța lui: a transformat opera într-o experiență totală, care nu se uită niciodată.

Superstar Originals

Înainte de Michael, Hendrix sau Beatles, scena aparținea lui Beethoven, Mozart sau Enescu. Genii, extravaganți, revoluționari, adorați, invidiați, respectați. Legendari. Poveștile lor magice se găsesc pe fundația9.ro/festivalulenescu. De la bio-uri pline de picanterii, până la secțiunea People of Enescu sau articolele și materialele pregătite de jurnaliștii de la Scena9 și Școala9, playlisturi de Spotify cu hituri clasice, recomandări de concerte și update-uri din sălile de concert, site-ul Fundația9 BRD The Original Superstars, lansat cu ocazia Festivalului Internațional George Enescu, este locul în care trebuie să fii ca să fii conectat la fenomenul Enescu 2025, dar și la cei care au deschis drumul pentru ce înseamnă muzica acum.

Festivalul Internațional George Enescu 2025

Între 24 august și 21 septembrie 2025 Bucureștiul și alte orașe din țară găzduiesc una dintre cele mai mari manifestări de muzică clasică din lume: Festivalul Internațional George Enescu. Ediția 2025 are tema „Anniversaries / Celebrations”, marchează 70 de ani de la dispariția lui George Enescu și reunește peste 4.000 de artiști în 95+ / 100+ concerte. Pe afiș se regăsesc orchestre de top precum Orchestre National de France, Royal Philharmonic Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich și Royal Concertgebouw Orchestra, alături de soliști precum Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Sir András Schiff sau Alexandre Kantorow. BRD – Groupe Société Générale este partener principal al festivalului și susține inițiative care aduc clasicul mai aproape de noile generații, inclusiv seria nouă de concerte Enescu în Control, powered by BRD.

