(P) BRD aduce The Original Superstars live la Festivalul Enescu 2025 - The Bad Boy of the Opera

Advertoriale
04-09-2025 | 15:03
BRD Festivalul Enescu promo

Poveștile lor par scrise pentru vremurile noastre: cultul fanilor, rivalități, lucrări-hit. Doar că totul a început cu mult înaintea erei digitale, iar ecoul încă se aude.

autor
Stirileprotv

Au ridicat muzica la rang de spectacol total, au stârnit pasiuni și au trăit vieți care ar fi făcut breaking news în orice epocă.

Ei au fost starurile de dinainte sǎ existe staruri!

Redescoperă-i pe George Enescu, J.S. Bach, Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven, W.A. Mozart, Franz Liszt sau Richard Wagner în cea mai nouă campanie BRD la Festivalului Internațional George Enescu: The Original Superstars. Muzica clasică readusă în prezentul culturii contemporane așa cum n-ai mai auzit-o până acum: cu povești legendare, întâmplări nemaiauzite, concerte alternative - Enescu în Control, powered by BRD, și multe alte surprize.

Richard Wagner, The Bad Boy of the Opera

Wagner nu a fost doar compozitor, ci și revoluționar. După ce a participat la revolta din Dresda în 1849, a fost exilat și a început să scrie marele ciclu dramatic „Inelul Nibelungilor”. Patru opere, 15 ore de muzică, 26 de ani de muncă titanică. A rescris regulile teatrului muzical prin conceptul de „operă totală”: laitmotive recurente, orchestră gigantică, mitologii reinventate și armonii cum nu s-au mai auzit. Era un vizionar, dar și un personaj controversat, implicat în scandaluri financiare și amoroase. Purta halate de satin roz, prefera parfumurile florale și își idolatriza câinele, Peps. A rămas însă cel care a schimbat pentru totdeauna felul în care privim opera, o legendă!

Citește și
p
(P) HORNBACH deschide magazinul din Colentina - Investiție de peste 48 de milioane de euro pentru a 4-a locație din București

Wagner a fost și primul mare „showrunner” al muzicii. A gândit totul ca un spectacol complet: scenă, costume, decoruri, dramaturgie. Bayreuth, teatrul construit pentru a-i pune în scenă viziunea, rămâne și astăzi locul pasionaților de operă din întreaga lume.

Știa să provoace și să fascineze. A intrat în istorie cu datorii uriașe, scandaluri publice și prietenii tumultuoase, dar și cu susținători devotați care îl considerau un geniu absolut. Îl iubeai sau îl detestai, dar nu puteai să-l ignori.

Astăzi, Wagner e sinonim cu grandoarea și excesul. Muzica lui ridică întrebări, stârnește pasiuni și împarte publicul. Dar exact în asta constă forța lui: a transformat opera într-o experiență totală, care nu se uită niciodată.

Superstar Originals

Înainte de Michael, Hendrix sau Beatles, scena aparținea lui Beethoven, Mozart sau Enescu. Genii, extravaganți, revoluționari, adorați, invidiați, respectați. Legendari. Poveștile lor magice se găsesc pe fundația9.ro/festivalulenescu. De la bio-uri pline de picanterii, până la secțiunea People of Enescu sau articolele și materialele pregătite de jurnaliștii de la Scena9 și Școala9, playlisturi de Spotify cu hituri clasice, recomandări de concerte și update-uri din sălile de concert, site-ul Fundația9 BRD The Original Superstars, lansat cu ocazia Festivalului Internațional George Enescu, este locul în care trebuie să fii ca să fii conectat la fenomenul Enescu 2025, dar și la cei care au deschis drumul pentru ce înseamnă muzica acum.

Festivalul Internațional George Enescu 2025

Între 24 august și 21 septembrie 2025 Bucureștiul și alte orașe din țară găzduiesc una dintre cele mai mari manifestări de muzică clasică din lume: Festivalul Internațional George Enescu. Ediția 2025 are tema „Anniversaries / Celebrations”, marchează 70 de ani de la dispariția lui George Enescu și reunește peste 4.000 de artiști în 95+ / 100+ concerte. Pe afiș se regăsesc orchestre de top precum Orchestre National de France, Royal Philharmonic Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich și Royal Concertgebouw Orchestra, alături de soliști precum Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Sir András Schiff sau Alexandre Kantorow. BRD – Groupe Société Générale este partener principal al festivalului și susține inițiative care aduc clasicul mai aproape de noile generații, inclusiv seria nouă de concerte Enescu în Control, powered by BRD.

Sursa:

Etichete:

Dată publicare: 04-09-2025 15:03

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) HORNBACH deschide magazinul din Colentina - Investiție de peste 48 de milioane de euro pentru a 4-a locație din București
Advertoriale
(P) HORNBACH deschide magazinul din Colentina - Investiție de peste 48 de milioane de euro pentru a 4-a locație din București

HORNBACH, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și grădinărit, anunță inaugurarea celui de-al zecelea magazin din rețeaua locală, în cartierul Colentina din București, pe 3 septembrie 2025.

(P) BRD aduce The Original Superstars live la Festivalul Enescu 2025
Advertoriale
(P) BRD aduce The Original Superstars live la Festivalul Enescu 2025

Cu mult înainte ca un nume să devină viral pe rețele sociale, existau artiști care umpleau săli și făceau tururi de forță prin Europa.

(P) BRD aduce The Original Superstars live la Festivalul Enescu 2025
Advertoriale
(P) BRD aduce The Original Superstars live la Festivalul Enescu 2025

Înainte de concerte cu stadioane pline și hituri virale, existau artiști care schimbau pentru totdeauna felul în care era ascultată muzica.

Recomandări
Ministrul Bogdan Ivan va prezenta în CSAT problema securității energetice a României, după ce prețurile au explodat
Stiri Economice
Ministrul Bogdan Ivan va prezenta în CSAT problema securității energetice a României, după ce prețurile au explodat

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, vrea să prezinte într-o ședință a Consiliului de Apărare a Țării problema securității energetice a României, în condițiile în care prețurile la energie au explodat și afectează mai multe domenii economice importante.

Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului
Stiri Politice
Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, ”pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”.  

DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”
Stiri Politice
DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR au fost prezentate în Parlament, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 04 Septembrie 2025

47:33

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28