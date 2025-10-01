(P) BRD aduce pe Spotify două playlisturi speciale, dedicate Festivalului Enescu – Classics in Film și Classics to Pop

Muzica clasică este mai prezentă în viețile noastre decât ne dăm seama. O regăsim în coloanele sonore ale filmelor care ne-au marcat, în refrenele pop pe care le fredonăm zilnic și, de secole, în sălile de concert pline.

BRD aduce pe Spotify două playlisturi speciale - Classics in Film și Classics to Pop - care arată cât de mult trăiesc The Original Superstars în muzica de azi.

Classics in Film

De la Mozart în Amadeus la Wagner în Apocalypse Now, muzica clasică a dat forță unora dintre cele mai memorabile scene din istoria cinematografiei. „Concertul pentru pian nr. 22 în Mi bemol major, K. 482 punctează, de-a lungul dramei biograﬁce regizate de Milos Forman, momentele cheie ale ﬁlmului. Iar în jurul Requiem-ului în Re minor, K. 626 al lui Mozart este construit chiar momentul de climax al ﬁlmului. Lăsată neterminată la moartea lui Mozart în 1791, această compoziție poartă o semniﬁcație profundă în cadrul structurii narative a ﬁlmului”, spune regizorul Bogdan Theodor Olteanu. Iar când Ride of the Valkyries răsună peste elicopterele din Apocalypse Now, opera se întâlnește cu războiul modern într-o scenă iconică. Tot la fel, rafinamentul lui Bach, gravitatea Variatiunilor Goldberg sau melancolia lui Debussy au devenit repere vizuale și sonore care definesc genuri întregi de film.

De la suspansul din Se7en la melodia hipnotică din Ocean’s Eleven, de la fiorii aduși de „Dies Irae” în The Shining până la forța ritualică a lui O Fortuna în Excalibur, playlistul Classics in Film arată cum marile idei muzicale reușesc să traverseze secole și să își găsească locul în cultura vizuală a prezentului.

Bach, Chopin, Wagner, Debussy au fost The Original Superstars, mult înainte să existe conceptul de „star”. Lumea filmului i-a citat, reinterpretat și i-a pus în roluri principale, pentru că magnetismul lor se simte la fel de intens, fie într-un cor monumental, fie într-o linie de pian.

Classics to Pop

Ai auzit vreodată o piesă și ți s-a părut că sună… cunoscut? Nu e doar un deja-vu auditiv, ci amprenta muzicii clasice care trăiește în pop, rock și chiar power-ballads. Înainte de Madonna, Beatles sau David Bowie au fost Mozart, Bach, Beethoven, Ravel - iar urmele lor se aud și astăzi în cele mai mari hituri.

Billy Joel își construiește This Night pe tema Sonatei Patetica de Beethoven. „Primele două fraze din mișcarea a doua a Sonatei Patetica de Beethoven sunt redate în refrenul piesei This Night, cu diferențe ce țin doar de metru”, explică regizorul Bogdan Theodor Olteanu. Eric Carmen transformă Concertul nr. 2 de Rachmaninov în All By Myself, iar The Toys duc un Menuet de Bach direct în topurile pop cu A Lover’s Concerto.

De la riff-ul inconfundabil din Seven Nation Army al celor de la White Stripes, care amintește de Bruckner, până la Blackbird al Beatles-ilor inspirat dintr-o piesă de Bach, conexiunile sunt peste tot. Uneori se regăsesc în melodie, alteori în armonii – cum e cazul lui Barry Manilow sau Beyoncé, care aduc Chopin și Schubert pe scena pop.

Playlistul Classics to Pop e o dovadă clară: marile idei muzicale călătoresc prin timp, se reinterpretează și se reinventează, dar își păstrează magnetismul. Clasicul nu e doar o moștenire, ci un cod genetic al muzicii pe care o ascultăm și iubim astăzi.

Două lumi, aceeași energie

Fie pe ecranul de cinema, fie pe scena pop-ului, clasicul rămâne prezent. A dat contur unor hituri moderne și continuă să fie sursă de emoție și spectacol. Playlisturile Classics in Film și Classics to Pop nu sunt doar colecții de piese, ci adevărate punți între epoci: arată cum aceeași temă poate ridica la intensitate maximă un moment cinematografic sau cum poate transforma o melodie într-un refren de Billboard.

Ascultă, compară, recunoaște și lasă-te surprins de cât de aproape e muzica clasică de viața ta de zi cu zi, iar când playlistul ți-a stârnit curiozitatea, continuă drumul în sălile de concert de la Festivalul Enescu: clasicul se trăiește cel mai bine live, acolo unde a început totul - pe scenă.

Festivalul Internațional George Enescu 2025

Între 24 august și 21 septembrie 2025 Bucureștiul și alte orașe din țară găzduiesc una dintre cele mai mari manifestări de muzică clasică din lume: Festivalul Internațional George Enescu. Ediția 2025 are tema „Anniversaries / Celebrations”, marchează 70 de ani de la dispariția lui George Enescu și reunește peste 4.000 de artiști în 95+ / 100+ concerte. Pe afiș se regăsesc orchestre de top precum Orchestre National de France, Royal Philharmonic Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich și Royal Concertgebouw Orchestra, alături de soliști precum Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Sir András Schiff sau Alexandre Kantorow. BRD – Groupe Société Générale este partener principal al festivalului și susține inițiative care aduc clasicul mai aproape de noile generații, inclusiv seria nouă de concerte Enescu în Control, powered by BRD.

