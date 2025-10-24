(P) Acid salicilic pentru acnee: utilizare corectă și incorectă

Acidul salicilic este unul dintre cele mai recomandate ingrediente de către dermatologi pentru îngrijirea acneei. Este blând cu pielea, dar totodată eficient împotriva punctelor negre și inflamațiilor, în special atunci când tenul produce exces de sebum.

Ce este acidul salicilic și cum acționează împotriva acneei?

Chiar dacă găsim ușor soluții pe internet, îngrijirea tenului cu tendință acneică poate fi totuși frustrantă. E bine să știi că există multe soluții eficiente ca să ai un ten fără imperfecțiuni. Iar acidul salicilic aflat în compoziția produselor cosmetice este unul dintre ingredientele cu rol benefic.

Acidul salicilic face parte din familia beta-hidroxiacizilor (BHA). Are o structură solubilă în grăsimi, ceea ce înseamnă că poate pătrunde prin pelicula de sebum și curăța porii în profunzime. Odată ajuns acolo, reduce producția de sebum și calmează inflamația.

În plus, funcționează atât ca exfoliant, cât și ca agent antiinflamator, ceea ce reprezintă o combinație valoroas pentru aspectul pielii.

Susținut de știință și recunoscut de giganți precum American Academy of Dermatology, acest ingredient e de ani buni standardul pentru acneea ușoară și moderată.

Acidul salicilic acționează eficient împotriva comedoanelor (puncte albe și negre), dar are și efect antibacterian ușor. În plus, spre deosebire de alți acizi, nu acționează doar la suprafață, ci lucrează în interiorul porilor, prevenind blocarea acestora.

Când este recomandat acidul salicilic pentru tenul cu tendință acneică?

Indicațiile privind utilizarea sa vizează în principal acneea comedoniană (punctele negre și albe care se formează la nivelul porilor) și acneea inflamatorie ușoară, cu papule și pustule de mici dimensiuni.

De regulă, rezultatele sunt în cazul utilizării sale pentru un ten mixt sau gras, însă și pielea sensibilă poate beneficia dacă ingredientul este introdus treptat și susținut de hidratanți blânzi.

În schimb, nodulii dureroși, chisturile sau leziunile care pun probleme necesită consult medical, mai ales dacă nu se ameliorează după două-trei luni de îngrijire corectă ori dacă există suspiciunea unui factor hormonal necontrolat.

Dacă pielea este foarte uscată sau iritată, se recomandă ajustarea regimului printr-o hidratare intensă sau aplicări mai rare, precum și prin folosirea altor ingrediente blânde, precum acidul azelaic. Uneori, acidul salicilic poate irita pielea, mai ales la începutul îngrijirii, de aceea este important să fii atent la reacțiile pielii tale.

În cazul în care te confrunți cu noduli dureroși, cicatrici post-acnee sau dacă nu vezi nicio îmbunătățire după 2–3 luni de îngrijire corectă, este timpul să consulți medicul dermatolog. În astfel de cazuri, pot fi necesare tratamente combinate sau investigații suplimentare, mai ales dacă există suspiciuni de dezechilibru hormonal.

Recomandări de utilizare:

Puncte negre și albe (acnee comedoniană)

Coșuri superficiale (pustule mici, fără noduli)

Ten mixt, gras sau cu tendință acneică

Cum se folosește corect acidul salicilic?

Cele mai multe produse cosmetice conțin între 0,5 și 2%. Când concentrația e mică, de 0,5%, acidul salicilic e bun pentru începători sau pentru cei cu ten cu tendință acneică sensibil.

La concentrația de 2%, acidul salicilic exfoliază pielea mai repede, iar acest efect e bine dovedit științific. Un studiu publicat în Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology arată că o spumă de curățare cu 2% acid salicilic a redus semnificativ numărul leziunilor non-inflamatorii după doar patru săptămâni.

Dermatologii recomandă inițierea unei rutine de îngrijire cu două seri pe săptămână, pe pielea perfect uscată după curățare. Dacă nu apar roșeață intensă sau descuamări, frecvența poate crește treptat la o dată pe zi. Gelurile de spălare se clătesc după maximum un minut, în timp ce anumite seruri rămân peste noapte pentru acțiune îndelungată.

Niacinamida, acidul hialuronic și ceramidele completează formula: calmează, hidratează și repară bariera. În schimb, combinarea cu retinoizi, peroxid de benzoil sau alfa-hidroxi-acizi (AHA) puternici se face doar sub supraveghere. Combinațiile necontrolate pot declanșa dermatită de iritație.

Atenție: Nu combina acidul salicilic cu retinoizi, peroxid de benzoil sau AHA-uri puternici fără sfatul unui dermatolog. Aceste combinații pot provoca iritații severe.

Greșeli frecvente în utilizarea acidului salicilic:

Aplicarea excesivă : Este bine de știut că folosirea unei doze duble nu grăbește vindecarea. Dimpotrivă, poate provoca descuamări severe și chiar fisuri superficiale. Dermatologii insistă pe cantități mici, întinse uniform, mai ales la început.

: Este bine de știut că folosirea unei doze duble nu grăbește vindecarea. Dimpotrivă, poate provoca descuamări severe și chiar fisuri superficiale. Dermatologii insistă pe cantități mici, întinse uniform, mai ales la început. Pielea umedă : Excesul de umiditate poate afecta absorbția acidului salicilic, reducându-i eficiența.

: Excesul de umiditate poate afecta absorbția acidului salicilic, reducându-i eficiența. Nu uita de SPF! Acidul salicilic îți face pielea mai sensibilă la soare, așa că o cremă cu protecție solară (SPF 30+) e obligatorie zilnic.

Acidul salicilic îți face pielea mai sensibilă la soare, așa că o cremă cu protecție solară (SPF 30+) e obligatorie zilnic. Amestecul haotic de ingrediente active: Combinarea cu retinoizi și AHA-uri se poate face doar la recomandarea unui dermatolog, deoarece poate cauza exfoliere excesivă.

Ce rezultate reale poți obține și în cât timp?

În primele două săptămâni, e posibil să apară un fenomen numit „purjare”: pielea se curăță și pot apărea mai multe coșuri mici, pentru că celulele se reînnoiesc mai repede. Dacă procesul trece rapid și nu este însoțit de durere intensă, e un semn de eficiență, nu de alergie.

Potrivit American Academy of Dermatology, majoritatea pacienților observă mai puține puncte negre și o piele mai mată în 3–4 săptămâni, iar ameliorarea inflamației devine mai vizibilă în 6–8 săptămâni.

Realist vorbind, vei vedea că acneea se stabilizează în trei luni. După aceea, e bine să continui cu 2-3 aplicări pe săptămână, ca să-ți menții porii curați.

După 3–4 săptămâni:

mai puține puncte negre

piele mai netedă și mai puțin lucioasă

După 6–8 săptămâni:

reducerea inflamației și a coșurilor active

După 3 luni:

stabilizarea leziunilor acneice

pori mai curați, piele mai echilibrată

regim de întreținere (2–3 aplicări pe săptămână)

Importanța unui diagnostic corect

Acneea nu are o singură cauză. Poate fi influențată de hormoni, diete (în special cele bogate în zahăr), stres sau medicamente. De aceea, e esențial să adaptezi produsele de îngrijire la nevoile pielii tale.

Dermatologii recomandă evaluarea factorilor sistemici înainte folosirii tratamentului pe piele.Uneori, simpla corecție a unui sindrom ovarian polichistic sau schimbarea anticoncepționalelor poate reduce semnificativ erupțiile.

Pe lângă clasificarea tipului de acnee, specialistul poate să întocmească și o „rețetă” cu ingredientele tolerate în funcție de tipurile de piele. De exemplu, o persoană cu ten cu tendință acneică și sensibil ar putea folosi acid salicilic de 0,5% de două ori pe săptămână, în timp ce una cu ten gras ar putea tolera o concentrație de 2% zilnic.

Se impune însă monitorizarea atentă a reacțiilor, iar dacă apar senzații de usturime persistentă, descuamare sau hiperpigmentare, apelează la un dermatolog pentru a decide care este pasul următor.

Grație efectelor sale keratolitice, antiinflamatorii și de reglare a sebumului, acidul salicilic se dovedește un aliat de nădejde în gestionarea acneei ușoare și moderate, dar rezultatele apar doar apelând la răbdare și consecvență.

Succesul depinde de concentrația potrivită, de o introducere graduală, de hidratarea corectă și de protecția solară zilnică. Cu răbdare și cu o rutină de aplicare corectă, acest ingredient magic îți transformă pielea: porii se curăță, iar riscul de cicatrici scade drastic pe termen lung.

Referințe:

https://www.healthline.com/health/skin/salicylic-acid-for-acne#how-it-works

https://www.aad.org/public/diseases/acne/derm-treat/

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048

https://jcadonline.com/a-three-step-acne-system-containing-solubilized-benzoyl-peroxide-versus-benzoyl-peroxideclindamycin-in-pediatric-patients-with-acne/

https://www.aad.org/public/diseases/acne/diy/adult-acne-treatment

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: , Dată publicare: 24-10-2025 16:54



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.