(P) Monitorizare inteligentă și control prin aplicația BYD – cum optimizezi în timp real consumul de energie?

Într‑o locuință cu panouri solare și acumulator, diferența dintre confort și risipă se regăsește în modul în care monitorizezi consumul de energie.

În loc să verifici consumul doar pe factură sau să te bazezi pe estimări, aplicația BYD Energy transformă întreg sistemul într‑un organism inteligent.

Platforma digitală lansată de BYD simplifică configurarea, monitorizează în timp real starea sistemelor de stocare BYD și nivelurile de încărcare și permite actualizări de firmware la distanță, totul prin Bluetooth, Wi‑Fi sau Ethernet. Această abordare oferă control atât pentru beneficiari, cât și pentru instalatori!

Totul pe un singur ecran – date în timp real

La baza aplicației stă o imagine de ansamblu asupra fluxurilor energetice. Pe ecran apar valorile de producție solară, încărcare și descărcare a bateriei, importul sau exportul de energie și starea fiecărui modul.

Utilizatorii primesc actualizări continue, astfel încât pot vedea imediat când panourile produc mai mult decât consumă. Pentru o interpretare ușoară, aplicația oferă o experiență bogată de vizualizare a datelor - ultimele actualizări au optimizat zona de grafice, ceea ce înseamnă că pot fi consultate curbe orare, zilnice sau lunare fără efort.

Cum se transformă datele din aplicație în economii?

Nu este suficient doar să urmărești cifrele - important este și modul în care le folosești. Atunci când integrezi panourile fotovoltaice, bateriile, încărcătoarele pentru vehicule electrice și electrocasnicele, poți optimiza fluxurile energetice în timp real. De exemplu, sistemul poate decide să alimenteze aparatele direct cu energia produsă, să stocheze excesul în baterie pentru seară sau să programeze încărcarea mașinii electrice doar când soarele e foarte puternic sau când tarifele sunt reduse.

Aceste decizii, luate inteligent și informat prin intermediul informațiilor oferite de aplicație, practic te ajută să valorifici fiecare kilowatt!

Nu doar statistici - integrarea cu o casă inteligentă

Aplicațiile moderne nu se opresc la evaluarea și monitorizarea bateriei.

Platformele de automatizare a locuinței conectează încărcătoare EV, termostate și alte aparate astfel încât programarea lor să țină cont de producția solară, starea bateriei și tarife. De exemplu, încălzirea poate porni doar când panourile produc energie, iar aparatele și dispozitivele care nu sunt esențiale în locuință pot fi oprite automat când nivelul de energie din baterie scade.

Gestionarea inteligentă a nivelului de energie și consum reduce costurile mai ales pentru proprietarii de vehicule electrice. În plus, instrumentele de monitorizare oferă vizibilitate completă asupra producției solare, nivelului de încărcare a bateriei, stării încărcării EV și consumului electrocasnicelor, transformând datele într‑o bază pentru decizii informate.

Diagnostic și întreținere fără deplasări

Pentru a reduce semnificativ vizitele de service, BYD a integrat funcții de diagnosticare la distanță și actualizări over‑the‑air. Sistemele Battery‑Box disponibile în oferta Genway pot fi monitorizate online 24/7, iar aplicația permite detectarea automată a defecțiunilor și încărcarea rapidă a jurnalelor pentru analiză.

Noul sistem HVE, de exemplu, combinat cu invertoarele Power‑Box, oferă un pachet integrat de diagnoză și firmware actualizat. Astfel, erorile pot fi identificate înainte de a deveni probleme majore, iar actualizările se fac fără deplasarea tehnicienilor.

Cui i se potrivește soluția BYD și care este rolul Genway?

Această soluție se adresează proprietarilor curioși din punct de vedere tehnic și celor care vor să maximizeze rentabilitatea investiției. Aplicația le oferă un control detaliat și posibilitatea de a adapta sistemul la obiceiurile lor.

Pentru cei care preferă ajutor profesionist, Genway oferă un serviciu de monitorizare cu abonament, prin care specialiștii gestionează actualizările OTA și interpretează datele pentru a recomanda optimizări privind încărcarea acumulatorilor sistemului fotovoltaic sau integrarea unui încărcător EV suplimentar, după caz.

Prin consultanță specializată, Genway transformă datele în acțiuni concrete!

Monitorizarea inteligentă nu este un moft, mai ales în 2025 - monitorizarea este o componentă esențială a sistemelor moderne de stocare. Aplicația BYD Energy aduce transparență completă, grafice intuitive și suport pentru diagnoză de la distanță. Când adaugi funcțiile de optimizare - programarea încărcării în funcție de tarife și integrarea cu aparatele smart – sistemul devine un partener care reduce costurile și sporește independența energetică!

